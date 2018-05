Marcello Fonte/ “Flirta” con Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Possiamo uscire anche ora...”

Marcello Fonte “flirta” con Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Possiamo uscire anche ora...”. Le ultime notizie sull'attore che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes

25 maggio 2018 Silvana Palazzo

Marcello Fonte a La Vita in Diretta

La storia di Marcello Fonte tra sogni e sacrifici a La Vita in Diretta. Ha ottenuto uno dei riconoscimenti più ambiti per chi recita: la Palma d'Oro a Cannes come miglior attore con il film Dogman. «Non mi aspettavo di vincere. Devo ancora abituarmi» ha ammesso nell'intervista a Francesca Fialdini. «Come ho convinto Garrone? Non l'ho fatto, mi ha scoperto attraverso una compagnia di ex detenuti di cui faccio parte. Ci ho messo tanto amore, ne abbiamo tanto bisogno, perché siamo schiacciati dalla vita» ha proseguito. Marcello Fonte ha poi ringraziato suo padre: «Quell'applauso è per lui che senza nulla ha cresciuto al sicuro i suoi figli. Ma ringrazio anche mia madre che è la bandiera delle donne». L'attore rivelazione di Cannes non ha ancora figli, una ne ha avuta nel film Dogman, Alida Baldari Calabria: «È una grandissima professionista, mi ha incoraggiato», ha rivelato a La Vita in Diretta.

MARCELLO FONTE "FLIRTA" CON FRANCESCA FIALDINI A LA VITA IN DIRETTA

Marcello Fonte a La Vita in Diretta ha parlato della sua nuova vita dopo il suo successo al Festival di Cannes con Dogman. «La mia vita sta cambiando per gli impegni, ma resterò sempre la stessa persona». Francesca Fialdini ha poi indugiato sulla sua vita privata, in particolare quella sentimentale: «Non ho una compagna, sono difficile, pretendo troppo. Ho gusto difficili». Poi ha ammesso di non aver ancora superato la rottura con la sua ex: «Le voglio ancora bene, ce l'ho sempre nel cuore. Anzi dopo di lei non mi sono più voluto fidanzare proprio perché mi è rimasta nel cuore». Ma è andato in scena anche un simpatico siparietto con la conduttrice, che ha provato a capire perché l'attore sostiene di avere gusti difficili. «Mi piacciono le donne alte», ha accennato Marcello Fonte. E la Fialdini lo ha incalzato: «Io non vado bene?». E l'attore allora ha replicato: «Tu ci devi pensare! Per me possiamo uscire pure adesso».

© Riproduzione Riservata.