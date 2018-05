Maurizio Costanzo tuona contro il Grande Fratello/ "Non sempre l'ascolto giustifica le scelte"

Maurizio Costanzo tuona contro il Grande Fratello: il marito di Maria De Filippi attacca il reality di Barbara D'Urso e le scelte fatta per gli ascolti.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo torna a parlare del Grande Fratello e non nasconde il proprio disappunto per ciò che è accaduto nella casa più spiata d’Italia. Il marito di Maria De Filippi, nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo Tv, rispondendo ad una lettrice che ha posto l’attenzione sull’ingresso nella casa del Ken Umano, ha scritto: “Quasi sempre sono gli ascolti a decidere in televisione. E quelli del Grande Fratello dicono che questa edizione piace. L’entrata del Ken Umano Rodrigo Alves si poteva evitare: è stata provocatoria ma ha fatto audience. Non sempre l’ascolto giustifica le scelte". Il Ken Umano è rimasto nella casa di Cinecittà poco più di ventiquattro ore regalando ai concorrenti dei momenti di allegria e spensieratezza mostrando anche la parte più umana di sé. Il reality show, a due puntate dalla fine, dunque, continua a far discutere.

MAURIZIO COSTANZO: LE CRITICHE AL GRANDE FRATELLO

Il Grande Fratello 2018, pur incollando davanti ai teleschermi circa quattro milioni di telespettatori a puntata, continua a far discutere. Oltre agli utenti dei social, anche molti addetti ai lavori si sono scagliati contro il reality condotto da Barbara D’Urso. Lo stesso Maurizio Costanzo, in una precedente occasione, aveva già puntato il dito contro il padre di tutti i reality mettendo in luce tutti i lati negativi. “Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954 firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare La finestra sulla discarica. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo“, aveva detto Costanzo. Barbara D’Urso ha accettato le critiche di Costanzo, considerandolo un maestro della televisione da cui si può solo imparare.

