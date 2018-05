Meghan Markle e Harry/ Una diva a corte: tutti i doveri della Duchessa del Sussex

Meghan Markle e Harry, prima uscita pubblica dopo il Royal Wedding: la Duchessa del Sussex appare come una diva, ecco tutti i doveri e le regole che dovrà seguire.

Meghan Markle ha portato il suo fascino a corte. In attesa di partire per il viaggio di nozze, la Duchessa del Sussex incanta tutti alla sua prima uscita pubblica con il marito, il Principe Harry. Bellissima, elegante e raffinata, Meghan Markle ha sfoggiato un abito semplice, color cipria, con colletto e maniche semi-trasparenti e che metteva in risalto il suo fisico perfetto. L’outfit era completato da un semplice stiletto neutre di Tamara Mellon e dall’immancabile cappello firmato Philip Treacy. Meghan sorride e saluta i presenti facendo sentire la sua presenza a Harry appoggiandogli un braccio sulla schiena. Alcuni hanno notato anche una somiglianza con l’abito indossato da Kate Middleton alla sua prima uscita ufficiale come moglie del Principe William. All’epoca, durante l’incontro con gli Obama, Kate scelse d’indossare un abito simile, delle stesse tonalità ma con le maniche corte.

MEGHAN MARKLE E HARRY: TUTTI I DOVERI DELLA DUCHESSA DEL SUSSEX

Diventando la moglie del Principe Harry, per Meghan Markle ci saranno diverse regole da rispettare. Per i prossimi sei mesi, la Duchessa del Sussex sarà affiancata da Samantha Cohen, assistente-segretaria della Regina. "Saranno sei mesi di ascolto. Sta cercando consigli da una serie di persone. Lei procederà con umiltà", ha raccontato una fonte al Times. Per non sfidare la Regina e non far sfigurare il marito Harry, deve attenersi a ciò che vuole il protocollo: niente più crostacei e molluschi, niente baci in pubblico, selfie e autografi. Vietate le passeggiate solitarie e le sedute di shopping con le amiche: Meghan dovrà essere sempre accompagnata delle sue assistenti. Vietato sfoggiare le unghie con smalti colorati o troppo scuri, indossare magliette scollate e shorts e vietato mostrare le gambe. Il protocollo, infatti, consiglia di indossare sempre i collant.

