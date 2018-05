ORIETTA BERTI/ La cantante commenta le foto hot del suo passato (Matrix Chiambretti)

Orietta Berti, ospite questa sera di Chiambretti Matrix, commenta alcune foto degli anni 60 ritenute all'epoca provocanti. Il difficile rapporto tra lei e la stampa.

25 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Orietta Berti

Orietta Berti sarà una delle ospiti di Matrix Chiambretti, il programma condotto da Piero Chiambretti e in onda oggi su Canale 5 in seconda serata. Il tema della puntata sarà "Vietato ai minori" e partirà dal presupposto che, ogni cosa vietata, diventa inevitabilmente oggetto di desiderio. Insieme alla cantante di 'Fin che la barca va' ci saranno anche Lory Del Santo e l'ex concorrente de L'Isola dei famosi Paola Di Benedetto, con le quali in conduttore parlerà proprio di divieti. A tal proposito mostrerà alla Berti e alla Del Santo alcune foto scattate ad entrambe decenni or sono e ritenute troppo provocanti per l'epoca. Orietta Berti negli anni 60 era stata criticata soprattutto per alcuni scatti nei quali appariva in reggiseno e camicia da notte, fatto che l'aveva portata ad avere un rapporto particolarmente complicato con la stampa. Lei stessa qualche mese lo aveva ammesso in un'intervista rilasciata a La Repubblica: "La vita rovinata l'ho avuta anch'io, sono sempre stata trattata come una ciabatta dalla stampa".

LA CARRIERA

Nata a Cavriago il 1° giugno 1943, Orietta Berti è cantante ancora oggi molto amata e aprezzata, soprattutto grazie al suo indimenticabile singolo 'Fin che la barca va'. Soprannominata da Silvio Gigli la "capinera dell'Emilia" (ma più conosciuta come "l'usignolo di Cavriago"), nel corso della sua carriera ha venduto più di 15 milioni di album, ottenendo quattro dischi d'oro, un disco di platino e due d'argento. Nel 1966 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con Io ti darò di più, scritta da Alberto Testa e Memo Remigi, e vi è tornata nel 1967 con Io, tu e le rose, canzone ricordata spesso per essere stata citata da Luigi Tenco nel suo biglietto d'addio. Le partecipazioni al Festival e ai principali eventi canori sono proseguite fino alla metà degli anni 80 con una serie di grandi successi, molti dei quali dedicati alla musica dei bambini (impossibile non ricordare la sigla dei Barbapapa). A partire dagli anni 90 ha cominciato a diventare un volto amato anche in televisione con diverse partecipazioni, con ruoli diversi, a trasmissioni quali Buona domenica, Quelli che il calcio, Ballando con le stelle e più di recente Masterchef Celebrity 2.

UNA STAR FORMATO FAMIGLIA

Orietta Berti è sposata dal 14 marzo 1967 con Osvaldo Paterlini dal quale sono nati i figli Omar e Otis (tutta i nomi della famiglia iniziano con la lettera 'O' per espressa volontà dei genitori). Dalla nascita del primogenito avvenuta nel 1975, Orietta Berti ha cercato di mettere la famiglia in primo piano, cercando di concedere minore spazio alla sua carriera. Non ha mai desiderato, infatti, che i figli facessero parte di quel mondo: "Quando ho avuto i miei figli Omar e Otis, vivevo con mia madre e mia suocera che mi aiutavano, non volevo portarli negli studi, nei camerini dei teatri... Non è una bella vita per un bambino. Prima mi seguiva Osvaldo, mio marito, adesso viaggia meno ma c'è Otis che è esperto di computer. Oggi bisogna essere rapidi", ha dichiarato qualche tempo fa a La Repubblica, confessando anche il suo grande sogno per il futuro, "Vorrei diventare nonna ma i miei figli non hanno voglia di fare i bambini, è un peccato, sono la gioia più grande della vita".

