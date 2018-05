Paola Di Benedetto/ Tra Francesco Monte e Matteo Gentili, cosa racconterà? (Matrix Chiambretti)

Paola Di Benedetto potrebbe aver già ceduto il suo posto al fianco di Francesco Monte ad Elena Morali, sua ex compagna d'avvenuta all'Isola dei Famosi. L'ex fidanzata di Matteo Gentili continua a far parlare di sé grazie al gossip che vede la sua storia d'amore con Monte del tutto finta. I due si sono lasciati infatti molto tempo prima di annunciare pubblicamente la loro separazione, anche se l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha smesso di seguire Paola su Instagram solo di recente. Paola Di Benedetto sarà inoltre ospite di Matrix Chiambretti nella puntata di oggi, venerdì 25 maggio 2018, dove racconterà i tanti vortici che stanno mettendo a soqquadro la sua vita. Non sono trascorsi molti giorni infatti da una sua dichiarazione shock, in cui la modella ed ex Madre Natura ha sottolineato di soffrire moltissimo a causa della rottura con Monte. A Verissimo, ha confidato infatti di nutrire ancora dei sentimenti per l'ex tronista, anche se è convinta che in fondo il ragazzo non abbia mai davvero dimenticato Cecilia. Nessun ripensamento invece per Monte, che al giornale Spy ha sottolineato di aver ormai chiuso quella porta.

PAOLA DI BENEDETTO E IL RAPPORTO CON ELENA MORALI IN CRISI?

Paola Di Benedetto ha raffreddato di molto i suoi rapporti con Elena Morali e secondo i giornali di gossip tale umore sarebbe dovuto proprio alla vicinanza della ragazza a Francesco Monte. Anche se all'Isola dei Famosi si era dichiarata prossima al matrimonio con Scintilla, la Morali ha infatti svelato di aver lasciato il comico. Secondo Spy, la bionda di Colorado avrebbe quindi trovato in Monte un nuovo confidente, come conferma la sua presenza al compleanno di Monte. Per i suoi 30 anni, l'ex tronista ha preferito circondarsi di amici e di quella che è agli occhi di molte riviste rosa la sua fiamma del momento. Paola Di Benedetto ha dovuto invece osservare il tutto a distanza, dato che per lei l'invito non è mai arrivato. Sulle prime si era pensato inoltre che l'ex Madre Natura scegliesse di tornare sui suoi passi e riavvicinarsi a Matteo Gentili, l'ex fidanzato che ha lasciato proprio poco prima di partire per le Honduras. I social si sono infatti infiammati all'ingresso della modella al Grande Fratello, per un incontro e confronto con l'ex calciatore. Eppure sembra che non siano queste le sue intenzioni né sembra essere nei piani dello stesso Matteo, che nel frattempo nella Casa potrebbe aver trovato in Alessia Prete il suo piccolo grande amore.

