Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 25 maggio 2018: fine settimana interessante per la Vergine

Oroscopo di oggi 24 maggio 2018 di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: fine settimana molto interessante per la Vergine, giornate importanti all'orizzonte per i Gemelli

25 maggio 2018

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX, GIOVEDI' 25 MAGGIO

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 25 maggio. Vergine: il fine settimana sarà molto interessante. Per le relazioni, l'amicizie e i viaggi sarà il momento giusto. Se avete una persona giusta al vostro fianco metterete da parte anche il comportamento critico nei riguardi del mondo che vi circonda. Il 2018 è un anno in cui potete costruire qualcosa di molto importante. Per i Gemelli le prossime due giornate sono importanti. Non vi dovete fermare. Ritrovate la voglia di fare e di creare. Le giornate di venerdì e sabato appaiono molto interessanti anche per i nati sotto il segno del Cancro. Per i Pesci le preoccupazioni familiari e fisiche in questo week end potranno essere affrontate con successo.

AMORE AL TOP PER...

Per lo Scoprione questo week end sarà molto positivo per tutti voi, portandovi serenità, tranquillità e amore. Amici del Cancro, dovete stare attenti dal punto di vista sentimentale. Non si fa riferimento ad amori mancati ma per lo più a una fiducia nei confronti del vostro partner. Per l'Acquario, tutti coloro che hanno iniziato un progetto d'amore appaiono più pensierosi. Per il Sagittario vi è un momento di confusione sentimentale. Alcuni di voi che appaiono indipendenti non risentono di questa situazioni. Altri invece che sono sposati da tempo vorrebbero avere delle certezze. Amici del Leone, dovete soffermarvi sull'amore. La giornata di domenica appare leggermente più confusionaria. Probabilmente avrete una grande voglia di allontanare delle persone che ormai non hanno più motivo di stare intorno a voi e questo comporta novità positive in campo sentimentale.

LAVORO AL TOP PER...

Dal punto di vista lavorativo ci vuole molta tranquillità per i nati sotto il segno del Sagittario, dato che speso quello che volete non è accettato da coloro che vi sono vicino. Siete molto indecisi se valutare una proposta, dato che la contropartita economica non è rispondente a quello che desiderate. Per gli amici del Toro, siete talmente pieni di energia e di voglia di cambiare che coloro che eventualmente si pongono sulla vostra strada vengono facilmente investiti. Probabilmente la realtà lavorativa influisce molto nella vita dei nati sotto il segno dell'Acquario, occupando molto tempo che può ripercuotersi sull'impegno riversato sulla sfera affettiva.

