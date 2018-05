Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 25 maggio: gieffini in studio e tanta cronaca, ci sarà Angelo Sanzio?

Ultima puntata della settimana per Pomeriggio 5 che torna in onda oggi, 25 maggio, con tanta cronaca e ampio spazio dedicato al Grande Fratello, ci sarà Angelo Sanzio in studio?

Pomeriggio 5

Tutto è pronto per la messa in onda dell'ultima puntata di Pomeriggio 5. Barbara d'Urso chiude oggi una settimana di successi sia nel prime time che nella fascia pomeridiana e, prima di dedicarsi al riposo, correrà subito a mettere insieme la puntata di Domenica Live in onda il 27 maggio. Sarà una delle ultime? La stagione sta ormai per volgere al termine e presto la conduttrice non solo chiuderà Il Grande Fratello 2018 ma anche Pomeriggio 5 e il suo programma domenicale a favore delle vacanze? Sembra proprio di no visto che ha già annunciato che tornerà sul set per le riprese della nuova stagione, una sorta di revival, della sua amata Dottoressa Giò. Fino ad allora, però, la formula di Pomeriggio 5 rimarrà sempre la stessa visto che si aprirà con gli ultimi casi di cronaca (dall'incidente di Torino alle novità sulla maestra dell'asilo incastrata dalle telecamere) e finendo al gossip.

ANGELO SANZIO IN STUDIO?

Proprio i suoi gieffini potrebbero essere in studio per prendere parte al talk (trash) finale con tanto di rivelazioni su quello che vedremo e quelli che saranno i temi della prossima diretta del Grande Fratello 2018. In queste ultime ore Angelo Sanzio, il Ken italiano, ha parlato dei "traditori" che lo hanno fatto fuori dal gioco e si è detto pronto a dire la sua su qualcuno che avrebbe protetto dalla sicura squalifica per via di qualcosa di non detto o di detto. Ci penserà Barbara D'urso a far dire la sua ad Angelo prima che lo faccia in tv altrove o sui quotidiani? Lo scopriremo oggi pomeriggio, nella seconda parte della puntata.

