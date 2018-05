QUARTO GRADO/ Anticipazioni 25 maggio: il dramma della famiglia Filippone

Quarto Grado torna in onda oggi, venerdì 25 maggio, in prima serata su Rate 4: Gianluizi Nuzzi e Alessandra Viero si occupa del dramma della famiglia Filippone.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Quarto Grado

Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, torna in onda oggi, venerdì 25 maggio, in prima serata con un nuovo appuntamento dedicato all’ultimo fatto di cronaca che ha sconvolto l’opinione pubblica. Al centro della puntata odierna di Quarto Grado ci sarà, infatti, il dramma della famiglia Filippone dopo quanto accaduto domenica tra Chieti Scalo e la A14, all'altezza di Francavilla. Fausto Filippone, 49 anni, secondo i primi risultati delle autopsie, avrebbe spinto giù dal balcone la moglie Marina Angrilli. Dopo l’arrivo dei soccorsi, sarebbe salito in auto con la figlia Ludovica per recarsi sul viadotto Alento dove avrebbe gettato la ragazzina per poi suicidarsi dopo aver trascorso sette ore in bilico sul ciglio dell’autostrada. La famiglia vuole sapere cosa sia affettivamente accaduto, cosa abbia spinto l'uomo a compiere dei gesti così folli e come sia riuscito ad allontanarsi dalla propria abitazione dopo quanto accaduto alla moglie. Le indagini continuano a nel giorno dei funerali della moglie e della figlia dell’uomo, Quarto Grado cerca di fare chiarezza sulla vicenda.

QUARTO GRADO: IL CASO DI ROSANNA BELVISI

Gianluigi Nuzzi, nel corso del nuovo appuntamento con Quarto Grado, si occuperà anche dell’omicidio di Rosanna Belvisi che sarebbe stata uccisa da Luigi Messina con 29 coltellate il 15 gennaio 2017. L’uomo è stato condannato, in primo grado, a 18 anni di carcere con rito abbreviato contro i 30 anni richiesti dal pubblico ministero. La figlia Valentina Belvisi ha sempre dichiarato di essere insoddisfatta per questa sentenza e a pochi giorni dalla sentenza d’appello manifesta il proprio disappunto di fronte all’eventualità di uno sconto di pena. Ci sarà, inoltre, un collegamento con Gallipoli in occasione della cerimonia di consegna del Premio Barocco che l’Università di Lecce ha assegnato a Gianluigi Nuzzi per aver mantenuta viva «l'attenzione sull'omicidio della povera Noemi Durini di Alessano, nel Salento».

