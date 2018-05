Raffaella Mennoia Vs Nilufar Addati / L'autrice di Uomini e Donne conferma la storia tra la tronista e Stefano

25 maggio 2018 Anna Montesano

Lo scatto e le dichiarazioni postate da Stefano Guglielmini su Instagram hanno scatenato un vero e proprio putiferio. L'ormai ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati sarebbe stata fidanzata (e proprio con lui) nel corso del suo trono, mentendo alla redazione e a tutto il pubblico di Canale 5. Scatti, video e messaggi incastrerebbero la Addati che, al momento, non ha proferito parola su quanto dichiarato dal suo ex corteggiatore. E sul web sono tanti ad aver chiesto a Raffaella Mennoia, nota autrice di Uomini e Donne, se fosse a conoscenza di questa vicenda e cosa ne pensasse. L'autrice non si è espressa direttamente ma, attraverso alcuni like, ha palesato di essere molto arrabbiata con la tronista e, in particolare, delusa dal suo comportamento con la redazione.

Raffaella Mennoia delusa da Nilufar Addati

Raffaella Mennoia lascia i like a questi due commenti su Instagram, palesando qual è la sua opinione sull'affaire Nilufar e Stefano Guglielmini. "Non azzardatevi a offendere Raffaella. È una donna che lavora con cuore e amore, state zitti. Nilufar ha preso in giro tutti, compreso chi ha lavorato con lei. [...] Lei e Stefano erano fidanzati dal 17 gennaio, ci sono le foto". L'altro commento riguarda la loro possibile ospitata a Uomini e Donne nell'ultima registrazione del trono classico: "Mi auguro di non vedere quei falsi di Nilufar e Giordano alla scelta di Sara... anche meno grazie". Insomma, non solo la Mennoia conferma che, effettivamente, la relazione tra i due c'è stata, ma anticipa che Nilufar e Giordano non saranno invitati come ospiti in studio.

