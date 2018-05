Raoul Bova, dedica d'amore a Rocío Muñoz Morales/ "È bello condividere ogni momento con te"

Raoul Bova pubblica sui social un selfie con Rocio Munoz Morales insieme ad una splendida dedica d'amore per la compagna che vivrà per un po' in spagna per il nuovo programma tv.

25 maggio 2018

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Dedica d’amore di Raoul Bova alla compagna Rocio Munoz Morales che si appresta a lanciarsi in una nuova avventura professionale. L’attrice e modella spagnola, infatti, è stata scelta per condurre in Spagna il programma “Dancing with the stars", la versione spagnola di Ballando con le stelle. Una grande opportunità professionale per Rocio che avrà così la possibilità di trascorrere più tempo insieme alla sua famiglia. Ad accompagnarla in patria è stato proprio Raoul Bova che, solitamente molto riservato, ha deciso di fare un’eccezione postando sul suo profilo Instagram un selfie che lo ritrae insieme alla compagna, scattato a Barcellona, con la Pedrera alle spalle. “Mi emoziona sapere che sei tornata nella tua terra con un’opportunità meravigliosa, circondata da belle persone, piene di entusiasmo ed energie positive. In bocca al lupo per questa sera a Bailando con Les estrellas. Noi siamo sempre insieme, è bello condividere ogni momento della vita con te ... con toda l’alma”, ha scritto l’attore.

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES: UN GRANDE AMORE

Tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales l’amore cresce ogni giorno di più. La coppia che ha coronato la storia con la nascita della piccola Luna, è sempre più unita e innamorata. I due condividono tutto ciò che possono e in un momento così importante della carriera della compagna, Raoul ha deciso di accompagnarla in Spagna. Da parte sua, la Morales ha spesso parlato del legame che ha con Raoul. “Il nostro è stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo” – ha raccontato a Verissimo per poi aggiungere - “La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono…. conosci le persone parlandoci ma anche guardando che cosa c’è negli occhi, tra i due cuori. Ci ha legato da subito la fede, la beneficenza, l’amore per la natura”. La lontananza temporanea, dunque, non dividerà affatto Rocio e Raoul.

