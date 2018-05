Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Video, in auto senza cinture (e mani) guardando l’iPhone: web in rivolta

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, gli ex protagonisti di Uomini e Donne in automobile senza cinture (e mani) guardando l’iPhone: web in rivolta per l'imprudente gesto.

25 maggio 2018 Valentina Gambino

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sotto accusa, ecco perché

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nelle ultime ore hanno letteralmente fatto infuriare il web. La coppia nata durante il trono classico di Uomini e Donne, dopo la partecipazione dell'ex tronista sull'Isola dei Famosi hanno deciso di convolare a nozze. Nonostante la loro riservatezza, molto spesso amano ugualmente aggiornare gli estimatori su spostamenti e news. Peccato che, proprio una di queste "avventure" su strada, abbia totalmente acceso il popolo della rete nei loro confronti. La coppia con alla guida lui, ha pensato bene di andare in giro cantando a squarciagola, senza usare le cinture di sicurezza. Ma non è finita qui. Pietro infatti, guidava senza tenere le mani sul volante, guardando anche il cellulare e baciando la fidanzata oltre che cantare nemmeno fosse ad un tavolo seduto comodamente. La clip “incriminata” è stata condivisa su Instagram dal seguito account Very Inutil People ed ha ricevuto una lunga serie di critiche.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sotto accusa, ecco perché

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno fatto indignare il web per via della guida spericolata. In automobile, con la musica ad alto volume intenti a cantare e farsi le coccole, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, tra un bacio ed un acuto aveva anche il tempo di guardare il cellulare e di non indossare la cintura di sicurezza. Il tutto sotto l’attento occhio dell’ex tronista che invece d’incoraggiarlo a stare attento e posare l’iPhone, lo riprendeva e postava su Instagram tramite le Stories. Inutile dire che il video ha già scatenato il popolo della rete. “I video trasmessi della gente che mentre guida fa altro dovrebbero diventare prova per denuncia!!!!! A parte si schiantano e muoiono loro...ma se investono qualcuno??”, si legge sul web. E ancora: “Non sono gli unici purtroppo... le Instagram Stories di molti "pseudo-vip" sono piene di video girati mentre guidano. Anche in autostrada! La lista è lunghissima! Sono degli incoscienti!”. A questo punto speriamo che Rosa e Pietro vogliano realizzare un altro video dove sollecitano gli estimatori ad indossare sempre le cinture di sicurezza e non parlare al cellulare mentre si giuda, sarebbe un ottimo modo per spazzare via le critiche con intelligenza. Ecco di seguito il video "incriminato".

© Riproduzione Riservata.