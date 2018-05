Serena Bonanno/ Storie Italiane, da attrice di successo a pittrice senza abbassarsi ai teatrini della tv

25 maggio 2018 Hedda Hopper

Una donna di alti valori morali prima che un'attrice di successo, Serena Bonanno oggi torna in tv e si racconta a Storie Italiane sempre con il sorriso ma con un'amarezza che le si legge dentro agli occhi. Forse chi non si abbassa ai teatrini tv e non si da ai reality e al trash finisce davvero per essere dimenticata nonostante la bravura e le proprie virtù? Questo è successo a Serena che oggi prende posto nel salotto di Eleonora Daniele per raccontare, quasi denunciare, come la tv l'abbia dimenticata e messa da parte in questi anni dopo un vero e proprio boom tra fiction e cinema. Da Centovetrine a Don Matteo, da Un passo dal Cielo al Restauratore passando anche al cinema con una decina di film tra gli ultimi anni 90 e gli inizi del 2000 e poi? Il silenzio, su di lei è calato il sipario e adesso in tv racconta com'è cambiata la sua vita.

LA RINASCITA ATTRAVERSO L'ARTE

Adesso è l'arte che le tiene compagnia. Lei ha sempre disegnato nella sua vita ma nel corso degli anni ha preso lezioni e frequentato diversi corsi fino a che ha capito che era un peccato tenere le tele tutte per sé e che l'arte trova il suo naturale collocamento negli occhi della gente e del pubblico che le sa apprezzare. Ci sono tanti nessi tra il mondo dell'arte e quello dello spettacolo che le ha chiuso le porte. Dall'obiettivo di far emozionare all'idea e al colore che si deve imprimere sulla tela o dare al proprio personaggio, sicuramente la rinascita che è avvenuta attraverso la pittura potrebbe avvenire anche in tv anche se in questo Serena non ci spera poi molto. Questa nuova avventura l'ha assorbita molto e le ha regalato grandi soddisfazioni, adesso dopo 20 anni ritroverà anche il suo spazio in tv? Eleonora Daniele lo spera e l'ha ringraziata per la sua presenza in studio mentre Roberto Alessi si è detto pronto ad intervistarla per sottoporre il suo caso al pubblico e ai suoi lettori.

