Simona Ventura conduce Temptation Island Vip/ Ecco quando iniziano le registrazioni e la location scelta

Simona Ventura conduce Temptation Island Vip, ecco quando inizieranno le registrazioni della prima stagione del programma e la location scelta per le riprese.

25 maggio 2018 Valentina Gambino

Simona Ventura alla guida della prima stagione di Temptation Island Vip. La notizia girava ormai da mesi e da qualche ora è arrivata l’ufficialità. La conduttrice di Chivasso, dopo aver lasciato la Rai non ha di certo avuto la strada in discesa. Per reinventarsi totalmente ha deciso di sbarcare sull’Isola dei Famosi come naufraga e proprio in quella occasione, ha avuto modo di rimettersi in gioco a 360° sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi. La conduttrice infatti, le ha affidato ben due stagioni di “Selfie, le cose cambiano”. Successivamente, l’ha voluta anche durante il serale di Amici 17 dove attualmente ricopre il ruolo di giudice della commissione esterna facendo il tifo per Biondo e battibeccando – per questo motivo – anche con Heather Parisi. Proprio LiberoQuotidiano qualche settimana fa aveva rivelato quanto la conduttrice avesse instaurato un rapporto di stima e fiducia reciproca con Maria De Filippi: “Sono anni che il pubblico spinge per un ritorno di SuperSimo alla guida di un reality show e a realizzare il sogno è la Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. “Temptation Island Vip” dovrebbe durare 4 puntate e andrà in onda a settembre, poco dopo la fine della versione classica di “Temptation Island”, prevista a fine giugno con la conduzione di Filippo Bisciglia”, si leggeva sul IlTempo.it.

Da qualche ora invece, una indiscrezione si è ufficialmente trasformata in realtà. La notizia è trapelata sul blog di Davide Maggio che ha confermato la lieta novella affermando che sarà proprio Simona Ventura a condurre la prima edizione Vip di Temptation Island. “Continua, dunque, ad essere Maria De Filippi l’àncora di salvezza per la conduttrice di Chivasso che, tra un centro commerciale ed un altro, in cui allieta i pomeriggi dei clienti Pittarosso, trova nuovamente un posto al sole. L’ultima esperienza al timone di un programma risale allo scorso anno con la seconda edizione di Selfie, prodotto sempre dalla Fascino della signora Costanzo. Attualmente è impegnata nella commissione esterna di Amici”, si legge sul blog. Le registrazioni del programma in chiave Vip, dovrebbero iniziare a fine agosto in Sardegna, location perfetta per esperienze di questo tipo. Le puntate dell’isola più bollente della televisione italiana, saranno cinque invece delle sei consuete dell’edizione “non famosa”. Ufficializzata la conduttrice, si attende di scoprire quali coppie parteciperanno alla trasmissione di Canale 5. Tra i primi nomi emersi, si sono fatti avanti quelli di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser reduci dal Grande Fratello Vip.

