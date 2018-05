Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne: dubbi sul discorso del calciatore

Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne: cosa avrà deciso di fare il calciatore? Chiuderà con la bella dama pugliese o le darà l'esclusiva tanto attesa?

25 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Oggi pomeriggio, venerdì 25 maggio, al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Sossio Aruba e Ursual Bennardo. Nella puntata di ieri è stato dedicato molto spazio alla vicenda della coppia con un filmato riassuntivo sulla lunga vicenda della dama e del cavalieri sospettati e accusati da Gianni e Tina di avere già una storia. Settimana scorsa Ursula aveva mostrato il cellulare alla redazione, mentre Sossio non aveva ceduto alle pressioni. I protagonisti entrano in studio, ma Ursula è molto fredda: “Sono 3 giorni che non lo sento…è sparito! Ma non aveva detto che non voleva perdermi? Cosa è successo in questi giorni?”, esclama la dama pugliese. Sossio ha chiesto di far entrare Nevica, l’altra dama che sta frequentando, perché anche lei coinvolta nel suo discorso: “Ho pensato di chiudere con entrambe…”. Ursula, invece, chiede di fare entrare Enrico. Dal parterre, Valentina critica Ursula ipotizzando che abbia usato Enrico solo per far ingelosire Sossio, ma la bella mamma pugliese smentisce. Anche Sossio è convinto che Ursula abbia voluto provocarlo. Il calciatore si dilunga in un lungo discorso, chiedendo scusa a Ursula per le sue mancanze, ma nessuno capisce dove voglia arrivare a parare… forse questo pomeriggio Sossio concluderà la sua riflessione.

Critiche per Sossio e Ursula

Sui social i fan di Uomini e Donne continuano a criticare Sossio Aruta: “È finita la puntata e Sossio non è riuscito a dire ciò che cercava di dire non senza difficoltà. Quante puntate ancora per arrivare al concetto che tenta di esprimere?”, “Sossio è diventato come Gemma, sta seduto al centro per 40 minuti a parlare del nulla cosmico, senza arrivare al dunque” e “Sossio sono 8 ore che parli senza dire niente e fai così ogni volta! Ma chi ti piglia più sul serio ma per favore vai a casa!”, hanno scritti alcuni utenti su Twitter. Non mancano critiche anche per la dama pugliese: “Ursula fai comunque schifo ad aver usato Enrico per far ingelosire quel viscido di Sossio. Siete perfetti insieme, entrambi brutti dentro”, “Ursula comunque è peggio di Sossio: lui è un totale cretino, lei è una psicopatica” e “Ursula comunque sei pessima a recitare il ruolo della donna distrutta da un amore struggente. Anche meno eh”, sono i commenti relativi a Ursula Bennardo.

