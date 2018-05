Stefano De Martino professore di Amici?/ Il ballerino potrebbe sostituire Garrison: la nuova indiscrezione

Stefano De Martino professore di Amici? Il ballerino campano potrebbe sostituire Garrison Rochelle: la nuova indiscrezione sul futuro artistico dell'ex di Belen.

25 maggio 2018 Valentina Gambino

Amici: Stefano De Martino prende il posto di Garrison?

Stefano De Martino nuovo professore di Amici al posto di Garrison Rochelle? La notizia girava già da un paio di settimane ma – ad oggi – non aveva ancora trovato riscontro. La conferma però, per forza di cose dovrebbe in qualche modo arrivare a breve. E così, nel corso della 18esima edizione, il campano dovrebbe cambiare ruolo passando da ballerino professionista a professore di danza al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il percorso di De Martino nella scuola più famosa d’Italia è stato tutto in crescita. Da allievo della scuola a professionista e conduttore del daytime in onda sul canale 31 del digitale terreste. Durante gli anni passati nella scuola più talentuosa d’Italia, Stefano si è anche innamorato: prima di Emma Marrone e successivamente di Belen Rodriguez. La notizia era originariamente trapelata tra le pagine del settimanale Nuovo TV e dopo alcune settimane, anche Spy ha riportato a galla tale indiscrezione. Adesso quindi, si attende con ansia di avere la conferma ufficiale che possa trasformare una “soffiata” in una notizia certa.

Stefano De Martino dovrebbe a tutti gli effetti prendere il posto di Garrison Rochelle. Proprio il coreografo dalla testa biondo platino, è dietro la cattedra dal programma praticamente dal primo anno. Sempre secondo indiscrezioni, pare che adesso sarebbe prontissimo a lasciare Canale 5 per fare ritorno negli Stati Uniti per prendere parte ad un importante progetto televisivo.“Garrison tornerà negli Stati Uniti dove si dice sia stato chiamato per mettere in piedi un nuovo talent show… Sarà una copia a stelle e strisce di Amici?”, si legge sull’ultimo numero di Spy in edicola da oggi. A quanto pare il buon Garrison sarebbe pronto a lasciare Queen Mary per un nuovo impegno lontano dall’Italia. Maria quindi, potrebbe avere colto la palla al balzo per offrire a Stefano il nuovo incarico dopo l’esperienza da inviato sull’Isola dei Famosi 13 (ruolo che lui stesso ha confermato di non volere rifare perché ha sentito estremamente la mancanza del piccolo Santiago).

