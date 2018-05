THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 25 maggio 2018: il ricatto di Red a Garvey

The Blacklist 5, anticipazioni del 25 maggio 2018, su Fox Crime. Liz si unisce a Lilian per cercare di incastrare Garvey, ma Red è riuscito a ricattarlo.

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 25 maggio 2018, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 19°, dal titolo "Ian Garvey N. 13: conclusione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: una giovane donna segue un ragazzo in Francia e con la scusa di essersi persa, riesce a fermarlo appena in tempo per farlo rapire. Nel frattempo, Garvey (Jonny Coyne) ha un incontro segreto all'aeroporto con una donna orientale, che lo avvisa di quanto Mosadek (Bernard White) sia furioso per la sua ossessione per Red (James Spader). Il blacklister invece informa la task force di quanto sta avvenendo a livello internazionale ed esclude in modo categorico di poter entrare in contatto con un certo Victor (Pascal Yen-Pfister), l'uomo di punta di Mosadek. In realtà Victor si trova nelle sue mani e con i suoi modi ben noti, riesce a farsi dare la posizione di Mosadek. Liz (Megan Boone) invece coinvolge Aram (Amir Arison) in un altro tipo d'impresa: dovrà distrarre un uomo di sua conoscenza degli Affari Interni per potergli sottrarre il portatile, che contiene dei files importanti per la sua missione personale. Più tardi, Red informa la task force sul bunker in cui si trova nascosto Mosadek e del piano per farlo uscire di sua spontanea di volontà. Per questo gli sarà utile Samar (Mozhan Marnò) ed i suoi contatti con il Mossad, oltre al suo incontro con Jean-Philippe Gaspard (Pierre Epstein), un contatto del blacklister in Francia. Gaspard è infatti l'unico a poter violare il sistema di sicurezza del bunker di Mosadek e dopo averlo fornito delle armi necessarie grazie ad un altro aggancio, penserà a far saltare l'ascensore dell'edificio. Osservando i pedinamenti degli Affari Interni, Liz realizza di poter incastrare Garvey in un locale che in apparenza frequenta per le sue alette piccanti. Ore dopo, Red e la task force mettono in moto il loro piano e qualcosa va storto, dato che Dembe (Hisham Tawfiq) rischia di precipitare con l'ascensore. Per convincere Mosadek a collaborare, Red si offre di liberare il figlio Mateen (Marwan Salama), rapito dai talebani alcuni giorni prima. Più tardi, Cooper (Harry Lennix) informa la Panabaker (Deirdre Lovejoy) di avere Mosadek, riuscendo a farle ammettere a metà che l'uomo è uno dei protetti della CIA. Non la convince però a mettere in moto i federali per liberare Mateen. Intanto, Liz scopre che Garvey incontra ogni volta la giovane Lilian Roth (Fiona Dourif), con cui si comporta in modo affettuoso. Red invece è costretto a lasciare andare Mossadek, ma solo dopo aver salvato il figlio con la scusa di una fuga di gas. Mentre Garvey viene informato dell'arrivo imminente del suo superiore, Liz informa Lilian degli omicidi messi in atto da Garvey. Solo ore dopo scopre che la donna che ha di fronte è una figlia segreta di Red.

ANTICIPAZIONI DEL 25 MAGGIO 2018, EPISODIO 19 "IAN GARVEY N.13: CONCLUSIONE"

Le ultime rivelazioni su Garvey e sulla seconda figlia di Red sembravano aver spinto la serie Tv su binari ben precisi. E non è così, dato che i colpi di scena non sono mai abbastanza per lo show con protagonista James Spader. Si scopre infatti che il personaggio interpretato da John Noble in precedenza è stato contattato spesso da Red e Dembe, che hanno sfruttato la sua capacità nel creare maschere del volto di qualcuno per fingere che Garvey si trovasse in due posti contemporaneamente. Questo permetterà al blacklister di imporre un ultimatum al rivale: o rinuncia alle ossa oppure dovrà affrontare le autorità e l'accusa di aver ucciso un politico estero. Nel frattempo, Liz cerca di trasformare la sorellastra in un'alleata che le garantisca l'arresto di Garvey, mentre continua la sua ricerca di verità e giustizia.

