Total Biscuit è morto il noto youtuber: John Bain scomparso a 33 anni dopo aver lottato con un tumore partito dall'intestino, poi esteso al fegato e alla spina dorsale

E’ morto John Bain, noto youtuber meglio conosciuto come TotalBiscuit. Lo piangono i suoi 2.2 milioni di fan, supporters che lo stesso aveva conquistato negli anni grazie alla realizzazione di video di estrema qualità, e grazie ad una serie di concetti espressi in maniera sempre precisa e puntuale. Un critico molto seguito non soltanto in Gran Bretagna, estremamente apprezzato dall’industria videoludica ed in particolare dai videogiocatori, viste le sue celebri battaglie per la difesa dei diritti dei gamer, e per la trasparenza nei loro confronti. Bain si è arreso quest’oggi dopo una battaglia lunga 4 anni, iniziata precisamente nel 2014, quando gli venne diagnosticato un tumore all’intestino. Quindi l’inizio delle cure, la malattia che sembrava sconfitta, poi la metastasi fino al fegato e alla spina dorsale, che non ha lasciato scampo al povero John.

IL MESSAGGIO DI ADDIO

Le condizioni fisiche erano gravemente peggiorate negli ultimi tempi, al punto che qualche settimana fa lo stesso TotalBiscuit aveva annunciato l'addio al suo canale Yuotube, lasciando il suo gioiello nelle mani della moglie Genna, già conosciuta dai fan per le ospitate nei video, e perché protagonista della rubrica sullo stesso canale dal nome "The Co-Optional Podcast". «É’ stato un privilegio – il messaggio di addio pubblicato ad inizio mese di maggio - vi ringrazio tutti per avermi lasciato entrare nelle vostre vite e per avermi fatto fare qualcosa di importante, che ha avuto un impatto nel modo in cui spendete i vostri soldi guadagnati con fatica». Bain era giovanissimo, aveva appena 33 anni, e l’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla fidata compagna di viaggio attraverso Twitter.

