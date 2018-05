U.S. MARSHALS - CACCIA SENZA TREGUA/ Su Iris il film con Tommy Lee Jones (oggi, 25 maggio 2018)

U. S. Marshals - Caccia senza tregua, il film in onda su Iris oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: Tommy Lee Jones e Robert Downey, alla regia Stuart Baird. La trama del film.

25 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST TOMMY LEE JONES

Il film U.S. Marshals - Caccia senza tregua va in onda su Iris oggi, venerdì 25 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola action che è stata affidata alla regia di Stuart Baird. Il personaggio protagonista di Marshal Samuel "Sam" Gerard è stato interpretato da un volto noto agli il cinema americano stato interpretato da un volto noto del cinema americano come Tommy Lee Jones, affiancato da interpreti del calibro di Robert Downey, Joe Pantoliano e Daniel Roebuck. Il regista del film è Stuart Baird, noto per aver portato al successo film comedi Lara Croft Tomb Raider, Star Trek La nemesi e Decisione critica. Il soggetto di U.s. Marshals è apparso anche in altre pellicole cinematografiche interpretate sempre da Tommy Lee Jones. Stiamo parlando ovviamente del film Il fuggitivo che riscosse un successo internazionale senza precedenti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

U.S. MARSHALS - CACCIA SENZA TREGUA, LA TRAMA DEL FILM

L'agenzia federale degli Stati Uniti, nota come squadra Marshals, assume una missione molto complessa, che ha come obiettivo l'eliminazione di un criminale internazionale pericoloso e senza scrupoli, Mark Roberts. La squadra può contare anche sul prezioso supporto di John Royce, ex agente segreto che inizialmente si scontra duramente con il capo dei Marsharls, l'agente Gerard. Intanto le prime indagini lasciano trapelare un'informazione preziosissima che sconvolge gli agenti. Mark Roberts è infatti un ex membro dei marines colpevole di aver ucciso due membri della CIA. Dopo un lungo ed entusiasmante inseguimento, Royce riesce ad arrestare Roberts ma Gerard comprende ben presto che non si tratta del vero criminale.

