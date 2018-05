Uomini e Donne/ Due nuove coppie pronte a Temptation Island: scottanti rivelazioni! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Due coppie pronte a partecipare a Temptation Island: Nilufar e Giordano, Virginia e Nicolò si preparano!

25 maggio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Con la fine di questa edizione di Uomini e Donne alle porte, il pubblico di Canale 5 inizia a chiedersi quali saranno le coppie che abbiamo visto formarsi nel dating show di Maria De Filippi pronte a partecipare a Temptation Island. In queste ore due sembrano essere quelle più vicine al sì qualora arrivasse la proposta di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Virginia Stablum e Nicolò Brigante da una parte e Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dall'altra. Sono state proprio le due coppie a confermarlo nel corso di recenti interviste. Nicolò Brigante, intervistato per il settimanale Nuovo Tv, sulla possibilità di una proposta per Temptation ha infatti ammesso: "Mi consulterei con Virginia e deciderei insieme a lei, ma non penso che direi mai di no perché a Maria devo davvero tanto!" Una risposta che sembra confermare che il loro sarebbe un sì.

NILUFAR PRONTA A TEMPTATION ISLAND, GIORDANO NO

Anche Nilufar Addati sarebbe pronta per questa prova: “Ci rifletterei sopra – confessa a Uomini e Donne Magazine – Una cosa che mi manca è vedere come lui si comporta con le altre donne. Sarebbe una bella prova, considerando poi che ogni giorno riceve centinaia di messaggi sui social dalle ragazze”. Diversa però è la posizione di Giordano Mazzocchi, più preoccupato per questa possibilità: “Io non sono troppo convinto. Mi fa un po’ paura come contesto“. E se queste due coppie potrebbero essere confermate a breve, sarà invece difficile vedere Mariano Catanzaro e la sua scelta Valentina Pivati a Temptation Island dopo il percorso fatto dal tronista a Uomini e Donne. Difficile, se non impossibile invece, la possibile partecipazione di Sara Affi Fella, che questo programma l'ha già fatto e con esito non positivo...

