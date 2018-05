Uomini e Donne/ "Giorgio Manetti? Falso! Ecco perché non torna con Gemma": parla un'ex dama (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ancora critiche per Giorgio Manetti: stavolta ad accusarlo è un'ex dama molto nota, Barbara De Santi...

25 maggio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

La popolarità di Giorgio Manetti nello studio di Uomini e Donne inizia ad essere oscurata dalle tante critiche che continuano a piovere su di lui. Il cavaliere del trono Over avrebbe fatto un passo falso nel riproporsi a Gemma Galgani per un nuovo chiarimento nel corso dell'ultima puntata che lo ha visto protagonista. Un gesto discutibile in cui molti hanno visto solo un modo per ricordare alla Galgani che lui è ancora lì e che lei è ancora innamorata di lui, nonostante la conoscenza con Marco Cappagli. Una pioggia di critiche che arrivano anche da un'ex dama del trono Over che lui ben conosce, anche perché, come lei stessa dichiara, prima di provarci con Gemma "aveva lasciato il numero di telefono a me ma io non ho accettato!" La dama che parla è Barbara De Santi, famosissimo volto che ha lasciato Uomini e Donne ormai da qualche anno. È lei che, in un'intervista rilasciata a Tutto poco tempo fa, dice la sua su Manetti.

EX DAMA DEL TRONO OVER CONTRO GIORGIO MANETTI

"Giorgio non ha argomenti, non sa parlare, tira fuori certi sfondoni. - dichiara Barbara De Santi, che poi svela - Non ricomincia con Gemma perché lo sa che si renderebbe ridicolo, probabilmente avrà tutto un suo progetto". L'ex dama di Uomini e Donne confessa di aver messo in allarme anche Tina Cipollari. "Mi spiace che Tina non abbia capito ancora chi è davvero Giorgio. - ammette - Tempo fa l'ho incontrata in discoteca ed è stata molto carina con me. Io le ho detto: 'Tina apri gli occhi, tu sei contro Gemma ma guarda che Giorgio non è meglio di lei'. Io dico, ma cosa fa Giorgio per mantenersi? Che lavoro fa? Di cosa vive? Per me è tanto falso quanto Gemma. Adesso è protetto da Tina e per questo è diventato un intoccabile ma la musica cambierà." conclude la De Santi.

