VACANZE AI CARAIBI/ Sul 20 il film con Christian De Sica (oggi, 25 maggio 2018)

Vacanze ai Caraibi, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: Christian De Sica, Massimo Ghini e Luca Argentero, alla regia Neri Parenti. Il dettaglio.

25 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST ANCHE LUCA ARGENTERO

Il film Vacanze ai Caraibi va in onda sul 20 oggi, venerdì 25 maggio 2018, alle ore 21,00. Una commedia che è stata diretta da Neri Parenti nel dicembre del 2015 e interpretata da Christian De Sica, Massimo Ghini e Luca Argentero. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati curati dal regista Neri Parenti e da Fausto Brizzi, uno dei produttori italiani più famosi del nostro Paese e tristemente noto per uno scandalo che lo ha visto protagonista nel corso degli ultimi mesi del 2017. Alla stesura della sceneggiatura ha collaborato anche Christian De Sica, che in Vacanze al Caraibi ha vestito i panni di Mario Grossi Tubi. Christian De Sica, che ha collaborato in diverse occasioni in film diretti da Neri Parenti, è stato reso celebre da film come A spasso nel tempo - L'avventura continua, Body Guards - Guardie del corpo, Amici miei - Come tutto ebbe inizio e Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VACANZE AI CARAIBI, LA TRAMA DEL FILM

Come spesso accade nei film diretti dal regista Neri Parenti, la storia di Vacanze ai Caraibi è suddivisa in tre differenti episodi che però sono strettamente collegati tra loro. La prima storia vede protagonista Mario, un uomo distinto e noto imprenditore romano. Le sue finanze però sono in piena bancarotta e per evitare scandali, l'uomo ha deciso di nascondere la verità a sua moglie e trascorrere le vacanze di Natale ai Caraibi come se nulla fosse. Preso dalla disperazione però rivela la verità alla moglie decidendo di vendere il lussuoso appartamento che pochi mesi prima avevano regalato alla loro figlia Anna Pia. Nel frattempo la ragazza ha deciso di convolare a nozze con un uomo decisamente più attempato di lei ma straordinariamente ricco. Mario, inizialmente contrario al matrimonio, intravede un'ancora di salvezza dalla bancarotta nelle nozze di sua figlia. Protagonisti della seconda storia sono invece Fausto e Claudio, che si innamorano l'uno nell'altra in vacanza. La loro storia d'amore, però, si rivelerà essere più complessa del previsto. Infine troviamo il personaggio di Adriano, che naufragherà su un isolotto completamente deserto, privo di qualsiasi diavoleria tecnologica di cui è dipendente.

© Riproduzione Riservata.