Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Seconda puntata: Claudio Amendola vincitore morale

La seconda puntata di "Vuoi scommettere?": Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno registrato un altro successo anche grazie l'aiuto dei comici ospitati.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, conduttrici di "Vuoi scommettere?"

La seconda puntata di “Vuoi scommettere?”, nuovo programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti dal Teatro 5 di Cinecittà, è terminata. È stata ricca di sfide interessanti e comici imperdibili. Possiamo sicuramente dire che la serata è stata maggiormente apprezzata e piacevolmente seguita grazie a piccoli momenti di gioco e scherzo che hanno fatto sorridere tutti. Possiamo dire che gli ospiti maschili abbiano tenuto le redini del programma: Pintus, Nicola Savino, Andrea Pucci e Claudio Amendola hanno fatto ridere e hanno trascinato con loro Michelle Hunziker. Infatti, la padrona di casa, ha concesso ai suoi ospiti molta libertà, facendoli girare per lo studio e intervenire, qualche volta anche rompendo gli schemi del gioco. Tra le donne Ilary Blasi, Noemi e l’attrice Ilenia Pastorelli hanno fatto anche loro, sorridere il pubblico, attraverso delle mini scenette comiche: Ilary Blasi ha fatto la ceretta e Pucci e Noemi e Ilenia Pastorelli sono state protagoniste di un divertente trio canoro, insieme a Michelle.

LO SPORT VINCE NELLA SECONDA PUNTATA

Abbiamo valutato, insieme al pubblico, tutte le prove che, durante questa puntata, sono state più impegnative, molto più legate agli sforzi fisici. Sono piaciuti molto, infatti, i due sportivi: Mirco che è salito su una parete verticale senza mani per la sfida “ascensore umano” e Silvio che ha letteralmente camminato per 5 metri sopra il collo di numerose bottiglie di vetro con una aggiunta di 100 chili sulle spalle, con “passeggiata in sovrappeso”. Ma in seguito anche il gruppo delle cheerleaders ha riscosso un grandioso successo. La sfida che ha visto come padrino Pintus è stata la più anormale e comica. Il suo personaggio pensava di poter indovinare, da bendato, il nome delle spezie solo ascoltando il rumore di esse mentre venivano travasate in un contenitore di vetro. La sfida narrata da Aurora Ramazzati è rimasta molto ambigua, ma i concorrenti, pur avendo perso, non si sono lasciati scoraggiare e hanno mostrato al pubblico che la loro era una prova a cui tenevano moltissimo, ritentandola e vincendola al secondo tentativo.

CLAUDIO AMENDOLA, VINCITORE MORALE

Momenti di spirito, comici, ma anche di riflessione, quest’ultima portata in trasmissione da Claudio Amendola. Michelle ha accolto l’attore con un caloroso benvenuto chiedendo cosa avesse fatto in questi mesi di assenza. “Sai Michelle come certi uomini di una certa età il cuore mi ha fatto un piccolo scherzo”, così l’attore racconta in trasmissione di aver avuto un infarto, ma come questo spiacevole fatto lo abbia riportato su una giusta via: smettendo così di fumare e dedicando più attenzione all’alimentazione. È continuata, anche in questa puntata, la sfida di Michelle Hunziker, quella di far approvare una proposta di legge, “codice rosso”, che protegga tutte le vittime di violenza. La scora puntata la conduttrice era stata ospitata da Silvio Berlusconi, questa, invece, ha visto come protagonista Matteo Salvini. Anche lui, come Berlusconi, ha deciso di firmare la richiesta affermando: “Mi imbestialisco quando sento parlare di violenza sulle donne”.

