“Nadia Toffa è morta”/ La fake news senza umanità (né grammatica) virale su Facebook e Twitter

26 maggio 2018 - agg. 26 maggio 2018, 0.27 Matteo Fantozzi

Nadia Toffa è morta? La fakenews senza umanità torna sul web

"Nadia Toffa è morta", l'allarme è stato lanciato durante la serata e ha messo in grande apprensione non solo i fan della bionda conduttrice, già in ansia per le sue mancate apparizioni a Le Iene, ma anche i suoi colleghi. Questo perché la fonte citata è di quelle autorevoli, con uno screenshot de La Repubblica (ovviamente contraffatto) che ha iniziato a circolare in rete. A ben guardare la notizia però ci rendiamo conto da subito che c'è qualcosa che non quadra: come è possibile che un giornale così autorevole scriva con chiari errori grammaticali "Non c'è la fatta"? Da qui un sospiro di sollievo e la scoperta dell'ennesima fake news circolata sulla rete. Purtroppo negli anni sono stati tantissimi i personaggi famosi che sul web, con cinismo e crudeltà, sono stati dati per morti per alcune ore. Nel caso di Nadia Toffa, dare per morta una persona che sta combattendo con tenacia ogni giorno contro il cancro è non solo di cattivo gusto, ma rappresenta un gesto sconsiderato e da punire. Purtroppo non per tutti sul web il giornalismo è mezzo di espressione ed informazione, ma un modo per cercare quei click facili che portino a guadagni immediati. Una scelta però che fa male e sinceramente regala anche un po' di tristezza per questo splendido mestiere.

IL MOMENTO DIFFICILE DI NADIA TOFFA

Sempre più sul web il nome di Nadia Toffa viene utilizzato per raccogliere quelli che molti considerano ''click facili''. Questo perché la conduttrice de Le Iene Show è stata costretta negli ultimi mesi ad affrontare delle avversità personali davvero molto pesanti. Lo scorso dicembre, in seguito a un malore, la donna ha scoperto di avere un tumore, cosa che ha svelato però solo tre mesi più tardi in televisione al ritorno in onda proprio con Le Iene. Da quel momento si sono alternate le più fantasiose ipotesi che ci hanno portato fin troppo spesso a leggere inesattezze sulla salute della ragazza, soprattutto le volte che per motivi legati alle cure è stata costretta a dare forfait alla trasmissione di Italia 1. Ora però si è superato il limite del consentito e sarebbe meglio cercare di capire e rispettare il dramma che sta vivendo Nadia Toffa e che speriamo possa mettersi il più presto possibile alle spalle.

