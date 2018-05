2 SINGLE A NOZZE/ Su Rai 2 il film con Owen Wilson (oggi, 26 maggio 2018)

2 single a nozze, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 26 aggio 2018. Nel cast: Owen Wilson e Vincent Vaughn, alla regia David Dobkin. La trama del film nel dettaglio.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

La commedia in prima serata su Rai 2

Il film 2 single a nozze va in onda su Rai 2 oggi, sabato 26 maggio 2018, alle ore 21.05. Si tratta di uno dei numerosissimi film che vedono Owen Wilson e Vincent Vaughn lavorare fianco a fianco. I due attori, infatti hanno già collaborato sul set di film come Zoolander e Starsky e Hutch. A dirigere la pellicola nel 2005 fu David Dobkin, regista americano che ha curato la regia di Fred Claus - Un fratello sotto l'albero, Cambio vita, Il sapore del sangue e The judge. Nella versione originale la narrazione contiene una lunga serie di dialoghi molto più spinti e volgari rispetto all'adattamento italiano. Il doppiaggio, infatti, ha reso i dialoghi decisamente più soft, trasformando il film e rendendolo adatto ad un pubblico più vasto e variegato. Nella versione italiana sono poi stati operati una lunga serie di tagli a diverse scene considerate troppo spinte. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

2 SINGLE A NOZZE, LA TRAMA DEL FILM

Jeremy e John amano la loro vita da scapoli ma di tanto in tanto si divertono imbucandosi a matrimoni di perfetti sconosciuti per approfittare del banchetto e per conoscere qualche bella ragazza da sedurre. Nel corso di una cerimonia finiscono per incontrare le figlie di un noto governatore della California. John si innamora di Claire, che in realtà è in procinto di sposarsi, mentre Jeremy finisce a letto con Gloria. I due vengono accolti dai familiari del governatore perché scambiati per lontani parenti. Mentre Gloria si dimostra sempre più insistente nei confronti di Jeremy, John è convinto che tra lui e Claire sia vero amore e decide di tentare il tutto per tutto pur di conquistarla. Quando però Sack, il futuro marito di Claire, scopre la vera identità dei due, per Jeremy e Jhon inizierà a mettersi davvero male.

