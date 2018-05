AMICI 2018 SERALE/ Borsa di studio per Einar: le parole di Biondo per Emma

Amici 2018 Serale, ed. 17: borsa di studio per Einar Ortiz come l'allievo che ha fatto più miglioramenti. Biondo parla della storia d'amore con Emma Muscat.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Einar Ortiz

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del serale di Amici 2018, per Einar Ortiz che è considerato uno dei probabili finalisti, è arrivato un grande regalo. Lo sponsor Gatorade ha messo in palio una borsa di studio per finanziare un corso di perfezionamento per l’allievo che, nel corso del programma, ha evidenziato i maggiori progressi. Carmen e Lauren desiderano che la borsa di studio venga assegnata ad Einar che, entrato nella scuola di Amici da autodidatta, è quello che, sicuramente, ha fatto più miglioramenti. Einar, invece, vuole che la borsa di studio venga assegnata a Lauren, ma a vincere è proprio Einar che si porta a casa il primo premio. Il cantante, inoltre, resta in pole non solo per conquistare un posto in finale, ma anche per la vittoria. In vista della semifinale, inoltre, la produzione di Amici ha proposto un gioco agli allievi che hanno dovuto indovinare i titoli delle canzoni dalle prime note. A vincere è stata la squadra blu che ha vinto una confezione di gelato.

AMICI 2018 SERALE: LE PAROLE D’AMORE DI BIONDO PER EMMA

Biondo è stato l’eliminato a sorpresa della scorsa puntata del serale di Amici 2018. Il cantante era considerato uno dei probabili vincitori, ma il verdetto è stato poi un altro. Nonostante l’eliminazione, l’esperienza vissuta nella scuola più famosa d’Italia resterà uno dei ricordi più belli della vita di Biondo che ringrazierà per sempre Amici per avergli fatto incontrare Emma. Ai microfoni di Coming Soon, Biondo ha raccontato come è nato l’amore con Biondo: “All'inizio non ci stavamo neanche simpatici (ride ndr) poi è scattato qualcosa. Noi siamo due persone molto riservate, non volevamo neanche uscisse fuori solo che in un contesto del genere è stato impossibile tenere nascosta la nostra storia. Era da tanto che non provavo delle emozioni così forti. È stata una fortuna incontrare Emma. Io non so cosa sia l'amore, ma il nostro è un sentimento molto forte, non riesco a descriverlo. Io so per certo che ci tengo tanto a lei, è davvero fondamentale per me”.

