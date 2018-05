ANGELO SANZIO VS SIMONE COCCIA / "Sei una banderuola, grazie a me hai evitato la squalifica" (Grande Fratello)

Angelo Sanzio è deluso dopo avere scoperto il comportamento che Simone Coccia Colaiuta ha tenuto nei suoi confronti. E promette battaglia nei salotti di Barbara d'Urso...

26 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Angelo Sanzio

Angelo Sanzio, ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello 15, ha pubblicato nella notte un post nel quale ha sferrato un pesante attacco nei confronti di Simone Coccia Colaiuta. Quest'ultimo è stato accusato di essere una 'banderuola', a causa di quello che il Ken Umano identifica come un vero e proprio tradimento da parte di una persona della quale pensava di potersi fidare. Secondo le affermazioni di Angelo, una notte Simone era vicino ad alcune dichiarazioni che avrebbero causato la sua squalifica e solo l'intervento del coinquilino ha evitato il peggio: " Caro Simone, l'unica bandieruola lì dentro sei tu... Sappilo, tempo al tempo. Se quella famosa notte non hai fatto un brutto gesto meritevole la squalifica è grazie a me che ti ho fatto ragionare", sono queste le parole al vetriolo di Sanzio che ha aggiunto anche di essersi sentito tradito.

L'ATTACCO DI ANGELO SANZIO A SIMONE COCCIA COLAIUTA

Nel post al vetriolo pubblicato su Instagram, Angelo Sanzio ha anche spiegato le ragioni della sua delusione nei confronti di una persona che reputava diversa: "Ho sbagliato a stimarti... Mi sento molto tradito e ne sono dispiaciuto". Il concorrente del Grande Fratello eliminato lo scorso martedì ha anche riportato lo screen di un messaggio ricevuto da una fan, convinta che Simone Coccia Colaiuta (già finalista di questa edizione del reality show a discapito proprio di Sanzio) avrebbe rilasciato delle battute omofobe proprio nei confronti del coinquilino uscito di scena. Secondo quanto riportato dalla follower, dopo l'eliminazione di Angelo, Simone lo avrebbe offeso per un bacio scambiato con Filippo prima della partenza aggiungendo anche il commento: "Cosa mi tocca vedere". Parole che potrebbero essere il punto di partenza di nuove discussioni nella puntata serale della prossima settimana e più in generale nei salotti di Barbara d'Urso: Angelo Sanzio alla riscossa?

