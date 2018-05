Aida Yespica contro il Grande Fratello 2018?/ "Vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile"

26 maggio 2018 Anna Montesano

Aida Nizar al Grande Fratello

Il Grande Fratello 2018 continua ad essere una delle edizioni più discusse di sempre. In molti hanno criticato la gestione di alcune situazioni e il comportamento dei concorrenti di quest'anno. Critiche arrivano anche da un volto noto che nella Casa più spiata d'Italia c'è stato: la bella Aida Yespica. La showgirl venezuelana, al settimanale Vero, ha dichiarato tutto quello che pensa sul programma condotto da Barbara D'Urso, ammettendo di essere rimasta colpita e alquanto dispiaciuta dal comportamento di alcuni nei confronti delle donne e del poco rispetto visto spesso nella Casa. La Yespica, infatti, ammette: "Io ho fatto un reality in cui mi sono aperta, ho raccontato il mio passato, e vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile". Un duro attacco all'edizione che rivede alla guida Barbara D'Urso, sempre più spesso anche nel mirino di Striscia La Notizia.

IL NUOVO AMORE DI AIDA YESPICA

L'esperienza nella casa del Grande Fretello per Aida Yespica è stata molto importante anche se ha segnato la fine della storia d'amore con il fidanzato Geppy. Una storia che per la Yespica è però lontana e chiusa per sempre, visto che ora sta vivendo una relazione con il suo commercialista Matteo. I due sono felicissimi, come ammette la showgirl: "È un periodo sentimentalmente molto felice grazie al mio fidanzato, che è un vero gentiluomo. - ammette - Ogni giorno mi riempe di coccole, di attenzioni e di fiori. Questa cosa è stupenda, perché Matteo non si ricorda di me soltanto nelle ricorrenze, ma tutti i giorni. Sto cercando di concentrarmi sul mio lavoro. Non voglio più dipendere da un uomo perché prima o poi te lo fa pesare".

