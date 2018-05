Alda D'Eusanio vs Fabrizio Corona/ "Non è una vittima, il fatto che sia presentato come un eroe è assurdo"

Alda D'Eusanio contro Fabrizio Corona nello studio di Sabato Italiano: la conduttrice racconta ad Eleonora Daniele la litigata al telefono con l'ex re dei paparazzi.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Alda D'Eusanio

Alda D’Eusanio torna a parlare di Fabrizio Corona. La conduttrice sceglie le telecamere di Sabato Italiano per dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto con l’ex re dei paparazzi. Nella puntata odierna del programma condotto da Eleonora Daniele, Alda D’Eusanio è tornata sulla telefonata fatta da Corona in diretta per rispondere alle sue critiche. “Alda D’Eusanio mi ha leccato il c*** per 5 anni”, ha detto in diretta Corona in collegamento telefonico. La D’Eusanio che ha annunciato l’intenzione di adire le vie legali, a Sabato Italiano ha detto: “Ero stata invitata a parlare di politica in quella trasmissione, non certo di lui se no non sarei neppure andata perchè mi sarei sentita sminuita…Lui ha una sfilza di reati…Reati per cui è stato condannato…Non è una vittima della malagiustizia…Ora che venga presentato come un eroe dai mass media è assurdo…I mezzi di comunicazione dovrebbero educare…”.

ALDA D’EUSANIO REPLICA A FABRIZIO CORONA

Pochi giorni fa, Alda D’Eusanio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Cusano Campus rispondendo per le rime a Fabrizio Corona. La conduttrice non ha usato giri di parole attaccando apertamente l’ex re dei paparazzi, tornato in libertà da pochi mesi. “Lui ha detto che gli avrei baciato quella parte posteriore del corpo per 5 anni, io ho detto che non era possibile per due motivi, perché l’ho incontrato tre volte nella mia vita e mi ha sempre fatto schifo. L’ho visto due volte a casa di Lele Mora, dove il suo ruolo era un ruolo che attiene alla sfera privata delle persone, e non ne parlo, ma quello mi aveva fatto molto schifo. Sono l’unica che gli ha detto quello che è”, ha spiegato la D’Eusanio. Fabrizio Corona, dopo le dichiarazioni rilasciate a Sabato Italiano dalla D’Eusanio, replicherà ancora?

