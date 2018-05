Amici 2018, gli album di Einar, Irama e biondo/ In uscita il 1° giugno: le tracklist

Amici 2018, album in uscita per Irama, Einar e Biondo: il 1° giugno escono i dischi dei tre cantanti del talent show di Maria De Filippi. Ecco tutte le tracklist.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Biondo

Amici 2018 si avvia al gran finale e per gli allievi è arrivato il momento di spiccare il volo. Tra tutti i cantanti, quelli che hanno maggiormente conquistato il pubblico e l’attenzione delle case discografiche sono Irama, Einar e Biondo. I tre cantanti entreranno presto a far parte della scena musicale italiana il prossimo 1° giugno, data di uscita degli album di tutti e tre gli allievi di Amici. Molto atteso è sicuramente l’album di Biondo. Il cantante che è stato eliminato nella scorsa puntata del talent show di Maria De Filippi arriverà nei negozi e negli store digitali con l’album Dejavu. L’album sarà pubblicato dalla Sony e, al suo interno, ci saranno gli inediti che Biondo ha cantato durante la fase serale di Amici 17 ovvero Bon Vojaye, Deja Vu, Quattro Mura, La Mia Ex Chiama, Roof Garden, Beverly, Come Un Film; Chardonnay. Amatissimo dal pubblico che non si aspettava la sua eliminazione, Biondo è pronto a scalare le classifiche italiane.

AMICI 2018: GLI ALBUM DI IRAMA ED EINAR

Il 1° giugno saranno pubblicati anche gli album di Irama ed Einar Ortiz. I due cantanti sono ancora in gara nel serale di Amici 2018 dove, domani sera, potrebbero conquistare un posto in finale. L’album di Irama che sarà pubblicato dalla Warner Music Italia s’intitola Plume al cui interno ci saranno le seguenti tracce: Che ne sai, Un Giorno in più, Che vuoi che sia, Nera, Voglio solo te, Per Sempre, Un Respiro. L’album di Einar, invece, dovrebbe portare il suo nome e sarà pubblicato dalla Sony. Al suo interno ci saranno i seguenti brani: Chi ama non dimentica, Una notte d’agosto, Salutalo da parte mia, Non c’è, Il diario degli errori, Giudizi universali, Io che amo solo te. L'estate, dunque, sarà molto intensa per Einar, Biondo e Irama che saranno impegnati nella promozione dei propri lavori.

