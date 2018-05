Baye Dame licenziato?/ Grande Fratello 2018, dopo le polemiche potrebbe perdere il lavoro

Dall'aggressione al possibile licenziamento, sembra che non sia un momento positivo per Baye Dame che adesso rischia anche il suo posto di lavoro dopo il Grande Fratello 2018

26 maggio 2018 Hedda Hopper

Baye Dame

Serate per locali insieme ad Angelo Sanzio, fino a poche ore fa il gieffino è apparso sorridente e sornione tra una foto e una diretta social, ma proprio qualche ora fa, sul web, si è sparsa la voce che qualcosa potrebbe turbare la sua allegria. A quanto pare Baye Dame, dopo tutto quello che è successo al Grande Fratello 2018, rischia seriamente di perdere il suo posto di lavoro. Proprio per la sua partecipazione al reality show aveva chiesto un periodo di aspettativa che gli è stato concesso ma le polemiche, le accuse di violenza, la squalifica dal programma, potrebbero spingere i suoi superiori a dire no al suo ritorno a lavoro. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale ma sembra proprio che al momento il suo umore sia buono e questo potrebbe significare che non è ancora arrivata questa notizia, o almeno che non sia ufficiale, ma cosa succederà a quel punto?

SERATA IN DISCOTECA CON ANGELO SANZIO

Baye Dame non ha ancora confermato né mentito la questione ma sembra che dalla sua parte ci sia Angelo Sanzio. Proprio l'ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello 2018 ha ritrovato l'amico e proprio con lui ha deciso di passare la serata di ieri postando poi video e foto sui social. Cosa succederà nelle prossime ore? Arriverà finalmente un chiarimento da parte dei diretti interessati o le malelingue continueranno a dire la loro in attesa che qualcosa si muova e possa chiudere questo cerchio? Quello che è certo è che non è un momento molto facile per Baye Dame e forse questo Grande Fratello gli ha portato via molto.

© Riproduzione Riservata.