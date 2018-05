Beautiful/ Anticipazioni: Liam è ferito, Wyatt chiede delle spiegazioni al fratello (26 maggio)

Beautiful, trame e anticipazioni di sabato 26 maggio 2018: Liam è ferito, Wyatt chiede delle spiegazioni al fratello, come si risolverà la questione di Bill Spencer?

26 maggio 2018 Valentina Gambino

Beautiful, anticipazioni e trame

Continuano le trame e le anticipazioni di Beautiful, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 13.40 in poi. Anche questa settimana è stata particolarmente impegnativa per i nostri amici stilisti, scopriamo a seguire cosa è accaduto e cosa succederà durante l’appuntamento conclusivo settimanale con la telenovela americana. Steffy ha confessato a Ridge di essere molto preoccupata per Liam, a causa dei suoi forti contrasti con il padre. Nel frattempo Maya, gelosa del legame istaurato tra Nicole e Lizzy, ha proposto a Rick di dislocare sua sorella e Zende a Parigi. Bill ha ricevuto C.J. nel suo ufficio per chiudere l'affare della proprietà della Spectra, ma Liam ha interrotto e bloccato tutto quanto. Subito dopo Bill ammette di avere appiccato l’incendio alla Spectra mentre Liam ha registrato tutto e può minacciarlo ordinandogli di dare immediatamente le dimissioni da amministratore delegato delle Spencer Publications per prendere lui il suo posto. Maya ha convinto Rick e Ridge a proporre a Zende e Nicole di trasferirsi a Parigi per allontanare la sorella da Lizzy.

Anticipazioni e trama 25 Maggio

Bill ripensando alle parole di Liam che lo hanno costretto a dare le dimissioni dalla Spencer per aver commissionato l'incendio ai danni della Spectra non riesce a darsi pace. Anche Brooke vedendolo pensieroso e distaccato gli ha chiesto chiarimenti ma lui ha risposto di avere bisogno di una vacanza per pensare e per questo motivo ha lasciato la sua azienda nelle mani di Liam. Nicole e Zende intanto, accettano la proposta di Maya, Rick e Ridge, di trasferirsi alla Forrester International a Parigi. Sally ha salutato Steffy e le ha detto che abbandonerà per sempre la città. Bill ha notevolmente perso la pazienza dopo avere scoperto della registrazione. Di contro Liam gli ha dato un nuovo ultimatum: se non riceverà le sue istantanee dimissioni, porterà alla polizia il materiale audio con le prove che lo incastrano. Cosa accadrà questo pomeriggio? Puntuale dopo il TG dell’ora di pranzo, torna Beautiful e le anticipazioni ci riferiscono che Steffy vedrà che Liam si è ferito e immaginerà come siano andate le cose con il padre Bill. Anche Wyatt rimarrà meravigliato dagli eventi e chiederà dei chiarimenti al fratello.

