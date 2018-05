Belen Rodriguez/ Il primo amore di Fabrizio Corona, Michelle Hunziker le soffia i Mondiali? (Verissimo)

Belen Rodriguez, un ruolo da protagonista a Mediaset per l'argentina in occasione dei Mondiali di Russia 2018 in onda completamente in chiaro sulle reti della tv privata. (Verissimo)

Belen Rodriguez, Verissimo

Il nome di Belen Rodriguez è di certo il più quotato negli ultimi giorni in attesa dei Mondiali di calcio, ma sembra proprio che la tangera dovrà mettersi da parte per lasciare il posto a Michelle Hunziker. Del resto l'argentina non è mai stata una scelta assoluta da parte di Mediaset, che sulle prime sembrava indecisa fra Belen e Alessia Marcuzzi. Tutto della modella fa parlare e non si parla solo della sua presenza in tv in diversi programmi, ma soprattutto della sua vita privata. Soprattutto per quanto riguarda la sua precedente relazione con Fabrizio Corona, ora più forte che mai. I due sono stati infatti avvistati in occasione della presentazione dell'ultimo libro di Gabriele Parpiglia, #LaPortaDelCuore, edizione Mondadori Electa. Nessun ritorno di fiamma, ha già precisato in passato la Rodriguez per via di alcune voci diffuse dai paparazzi. Data la crisi fra Silvia Provvedi e Corona, è naturale che si è subito acceso il gossip sulla possibile reunion romantica fra Belen e l'ex fidanzato. Non è così, ha precisato lo stesso Corona a Verissimo: tiene molto all'argentina e rappresenta l'amore più bello della sua vita. Di certo molto diverso dal sentimento che lo unisce a Silvia, folle e spericolato. Anche se i due non si vedono più, visto che l'evento pubblico a Milano che li ha visti insieme sembra essere stato dettato dal caso, non nasconde che l'affetto fra loro sia ancora presente.

DUE NOMI IMPORTANTI PER FABRIZIO CORONA

Belen Rodriguez e Nina Moric. Due nomi importanti nella vita di Fabrizio Corona, anche se in modo diverso. Subito dopo essere uscito dal carcere la prima volta, Corona non ha nascosto di aver preso le distanze dall'argentina e di essersi invece avvicinato a Nina. Dopo tutto i due condividono un figlio, Carlos Maria, e rappresenta di certo una pagina importante della vita di entrambi. Eppure l'affetto che ha unito Corona a Belen non è sempre stato privo di ostacoli e oscurità. In uno dei suoi libri infatti, La cattiva strada, l'ex re dei paparazzi ha volutamente evitato di parlare della modella, se non per via di un paragone con la Moric. 'Altro che Belen', scrive in un passo in cui descrive la donna che ha dato alla luce suo figlio. Una posizione del tutto diversa a quella mantenuta negli anni precedenti, tempi in cui Belen riceveva lettere d'amore da parte di Corona, che si rammaricava di non averla conosciuta prima. Ed anche rispetto al periodo successivo, come a quello più recente: basta un incontro segreto fra i due per riportare alla luce gli antichi gossip sulla loro possibile e futura unione. La Rodriguez intanto pensa a tutt'altro e dopo essersi adirata con le attenzioni eccessive ricevute dalla stampa, ha deciso di dedicarsi ai social, il suo diario personale in fatto di foto sexy e non solo. In una delle ultime, la modella si mostra senza sorriso e con uno sguardo pensieroso, stretta in un abitino estivo fresco ed in cui i teschi si alterano a fiorellini colorati.

