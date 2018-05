Bernardo Corradi/ il marito di Elena Santarelli attaccato sui social per il figlio Giacomo malato di tumore

Bernardo Corradi, la moglie Elena Santarelli ospite a Canale 5 da Silvia Toffanin: la polemica assurda sulla malattia del figlio Giacomo affetto da un tumore. (Verissimo)

Bernardo Corradi, Verissimo

Non sono state poche le accuse che hanno colpito l'ex calciatore Bernardo Corradi, diversi mesi dopo aver scoperto che il figlio Giacomo aveva un tumore. Sono stati in tanti infatti a stringersi attorno alla coppia, trasmettere un messaggio di forza e di speranza, ma c'è stato anche chi si è scagliato contro la decisione dell'ex giocatore e della moglie Elena Santarelli di apparire comunque in televisione. In particolare le critiche sono piovute dopo che la conduttrice ha partecipato ad una puntata di Stasera tutto è possibile, come ricorda Il Giornale, mentre sui social si è diffuso il consiglio alla donna di stare a casa con il piccolo Giacomo piuttosto che farsi vedere in tv.

Anche l'ex attaccante non ha evitato i salotti televisivi, anche se si è preso una breve pausa subito dopo la diagnosi del bambino, scegliendo poi di ritornare a parlare di calcio come sempre. Nessuno dei due coniugi ha inoltre perso il sorriso: 'C'è sempre un motivo per ridere' scrive infatti la Santarelli in un post di inizio maggio, dove lei ed il marito si trovano con il piccolo Giacomo. Un'immagine in bianco e nero in cui risalta senza dubbio la loro felicità immortale, quel sentimento che ti fa andare oltre i drammi della vita.

BERNARDO CORRADI: UN RUOLO DIVERSO RISPETTO ALLA MOGLIE

Bernardo Corradi forse non si è esposto come Elena Santarelli nel parlare alla stampa di quanto accaduto al figlio Giacomo. Al piccolo è stato diagnosticato l'anno scorso un tumore, che la coppia ha deciso di sconfiggere con tutte le sue forze. Anche se lontano dai riflettori nazionali, l'ex calciatore non smette di lottare al fianco della moglie e di fare della positività il loro cavallo di battaglia. A Verissimo, la Santarelli ha infatti sottolineato che è cruciale avere al proprio fianco il marito proprio in un momento simile. La sua positività è contagiosa ed entrambi si fanno forza a vicenda per poter affrontare al meglio questo percorso.

Giacomo intanto migliora con il tempo e di certo ne ha fatta tanta di strada rispetto allo scorso novembre, quando la famiglia ha ricevuto la diagnosi. Le cure non sono ancora concluse, ma Corradi e la moglie affrontano tutto con quello spirito positivo che li caratterizza. E forse il loro rapporto ne è uscito persino più forte rispetto che in passato. Quel tipo di complicità che gli eventi drammatici possono rinvigorire oppure distruggere per sempre. E nel loro caso la vita continua ad andare avanti, al fianco del loro piccolo guerriero.

