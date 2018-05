CHI TROVA LUPIN TROVA UN TESORO/ Su Italia 1 il film d'animazione di Osamu Dezaki (oggi, 26 maggio 2018)

Chi trova Lupin trova un tesoro, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini, alla regia Osamu Dezaki.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA OSAMU DEZAKI

Il film d'animazione Chi trova Lupin trova un tesoro va in onda su Italia 1 oggi, sabato 26 maggio 2018, alle ore 23.05. La pellicola per la televisione del 1995 diretta da Osamu Dezaki (Golgo 13 - Il professionista, Black Jack - La sindrome di Moira, Cobra) è stata distribuita nel circuito dell'home video in VHS con il titolo Lupin III - Il tesoro di Arimao e in DVD come Lupin - Il tesoro di Harimao. Si tratta, in ordine cronologico, del settimo dei venticinque special televisivi dedicati al celebre ladro creato dal mangaka Monkey Punch. In Italia è stato trasmesso per la prima volta nel 1999. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHI TROVA LUPIN TROVA UN TESORO, LA TRAMA DEL FILM

Harimao è stato un capobanda criminale durante la Seconda Guerra Mondiale. Si dice che abbia accumulato un tesoro di 800 miliardi di dollari. Lupin e i suoi compagni sono sulle tracce proprio di questo leggendario denaro. L'unico ad avere degli indizi per ritrovarlo è un vecchio agente dello spionaggi inglese, Sir Archer. Quando un'organizzazione terroristica di neonazisti fa saltare in aria il tunnel che passa sotto la Manica, collegando Francia e Inghilterra, Sir Archer decide di imbarcarsi alla ricerca del tesoro di Harimao e di donarlo per la ricostruzione dell'Eurotunnel. Per accedere al tesoro servono però 3 statuette, in possesso dell'agente segreto. Lupin tenta inizialmente di rubarle a Sir Archer, ma i due decidono, dopo una colluttazione, di allearsi per cercare insieme la favolosa fortuna nascosta. Collaborando i due riescono rapidamente a mettere le mani sul tesoro di Harimao, ma i terroristi che hanno fatto saltare l'Eurotunnel li hanno pedinati, e intendono ora impadronirsi del denaro per finanziare le loro imprese criminali.

