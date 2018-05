CINDERELLA STORY/ Su Italia 1 il film con Hilary Duff (oggi, 26 maggio 2018)

Cinderella Story, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Hilary Duff e Chad Michael Murray, alla regia Mark Rosman. La trama del film nel dettaglio.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE CHAD MICHAEL MURRAY

Il film Cinderella Story va in onda su Italia 1 oggi, sabato 26 maggio 2018, alle ore 21.10. Una commedia che è stata diretta alla regia dal giovane regista Mark Rosman ed è stata interpretata da due attori particolarmente amati dal pubblico televisivo come Hilary Duff e Chad Michael Murray. Hilary Duff è nota principalmente come protagonista principale della serie televisiva Lizzie McGuire, che le ha permesso di raggiungere la fama internazionale nei primi anni 2000. La sua carriera è poi seguita al cinema con film come il ritorno della scatenata dozzina e What goes up. Dal 2015 è tra i protagonisti della serie televisiva Younger. Chad Michael Murray, invece, è famoso per essere stato nel cast dei protagonisti della serie One Tree Hill che in Italia è stata trasmessa su Rai 2 dal 2004 al 2011. Si tratta di un adattamento moderno della famosa fiaba dedicata a Cenerentola. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CINDERELLA STORY, LA TRAMA DEL FILM

Il padre della giovane Sam decide di sposare l'austera e dispettosa Fiona che, in realtà non prova alcun sentimento per l'uomo. Fiona è infatti attratta dall'interessante patrimonio della famiglia di Sam. Il nuovo matrimonio del padre si rivelerà disastroso per Sam ma la ragazza cerca di non darlo a vedere. All'improvviso, in seguito ad una violenta scossa di terremoto, il padre della ragazza perde la vita, permettendo a Fiona di appropriarsi dell'intero patrimonio e del ristorante di famiglia, costringendo Sam a svolgere i più ingrati ed umili lavori domestici. Nel frattempo la ragazza, nonostante il dolore per la perdita del padre, riesce a concentrarsi ugualmente sugli studi, così da realizzare il suo sogno di frequentare la prestigiosa università di Princeton. Ad impedirglielo è proprio Fiona, osteggiata però dall'intero staff del ristorante, che tiene tanto alla piccola Sam. Intanto un misterioso ammiratore sembra essere interessato a lei, i due iniziano un lungo dialogo fatto di sms ed email. Cosa succederà quando riusciranno ad incontrarsi dal vivo?

