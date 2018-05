Carlos Maria Corona/ Il figlio di Fabrizio è riuscito a festeggiare il compleanno col papà (Verissimo)

Carlos Maria Corona, il figlio di Fabrizio Corona è riuscito a festeggiare il compleanno insieme al papà lo scorso aprile. Quest'ultimo sarà oggi ospite nel salotto di Canale 5. (Verissimo)

Carlos Maria Corona è riuscito a festeggiare il compleanno con il padre Fabrizio lo scorso aprile. E' stata forse la prima delle uscite pubbliche del ragazzino, che ancora oggi continua a vivere con la nonna paterna, Gabriella. Il ragazzino però ha il divieto assoluto di vedere la madre Nina Moric, a cui è stato tolto l'affidamento nel 2015 e che ancora oggi continua a chiedere di poter riavere il figlio con sé. Per Corona tuttavia è stato scandaloso vedere la modella in televisione in occasione dell'espulsione dell'ex fidanzato Luigi Favoloso dal Grande Fratello. Un evento che secondo l'ex compagno ha permesso alla modella di farsi strumentalizzare e che a quanto pare le è costato anche il suo aiuto.

In diretta infatti Nina ha svelato di aver perso un figlio nato dall'unione con Favoloso un anno e mezzo fa, sembra a casa di una telefonata ricevuta dagli assistenti sociali. Molto probabilmente l'ennesimo duro colpo per la modella, che cerca in tutti i modi di poter riavere Carlos. Per Corona però è stato pietoso assistere alla rivelazione dell'ex compagna e per questo ha deciso di non rispondere più alle sue telefonate, come ha svelato a Verissimo. Nessun aiuto quindi per la Moric, anche se in un primo momento il padre dell'adolescente si era ripromesso di aiutarla nella sua impresa. Un'apparizione televisiva che è quindi costata cara alla modella, che non solo ha ricevuto pesanti critiche e attacchi sui social, ma ha forse perso l'unico alleato utile che poteva avere in questa situazione drammatica.

IL FIGLIO CARLOS CORONA NEI PENSIERI DI MAMMA NINA MORIC

Carlos Maria Corona continua ad essere nei pensieri della madre Nina Moric, che chiede con costanza di poter avere una nuova possibilità. Nel 2015 infatti i giudici hanno deciso che il ragazzino sarebbe cresciuto con la nonna paterna, la madre di Fabrizio Corona. E questo ha colpito duramente la modella, che ancora oggi spera che tutto possa cambiare. Soprattutto perché a suo dire il figlio starebbe male e che ha bisogno di lui. Soprattutto perché sarebbe diventato anaffettivo, apatico, lontano dalle emozioni per paura di soffrire ancora. Una dichiarazione che la Moric ha fatto al settimanale Chi e che si discosta di molto dalla descrizione fatta invece da Corona a Silvia Provvedi. Nel corso dell'intervista che verrà trasmessa oggi a Verissimo, il padre del 16enne ha invece sottolineato ancora una volta di ammirare il figlio. Un ragazzino particolare, dall'intelligenza spiccata e molto simile al nonno Vittorio Corona. 'Plusdotato a livello intellettivo', ha precisato Fabrizio, che ricorda anche come Carlos preferisca trascorrere il sabato sera lontano dalle feste e dai rumori, dalle discoteche e dai locali. Anzi, adora leggere i libri di Karl Marx. Forse è questa la chiusura di cui ha parlato spesso la modella, che vede un atteggiamento di isolamento nel figlio.

