Dua Lipa apre la finale di Champions League/ Video: "Sarà uno spettacolo indimenticabile"

Dua Lipa apre la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool in programma oggi, sabato 26 maggio, a Viev: l'artista promette uno spettacolo indimenticabile.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Dua Lipa

Dua Lipa aprirà la finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Liverpool, in programma questa sera, all’Olimpijskyj Stadium di Kiev. Un grande appuntamento sportivo che sarà trasmessa in tutto il mondo. Prima di lasciare la scena a Ronaldo, Salah e company, Dua Lipa darà vita ad uno spettacolo unico. Come in tutti i grandi appuntamenti sportivi, infatti, anche durante la finale di Champions ci sarà un pre-show. La Uefa ha scelto la giovane artista di origini kosovare che, a soli 22 anni, è considerata una stella emergente della musica internazionale. Pur essendo giovanissima, infatti, Dua Lipa ha venduto già oltre 2,2 milioni di dischi e 17 milioni di singoli nel mondo. Sui social, Dua Lipa sta condividendo con i fans le foto delle prove scatenando l’entusiasmo non solo dei suoi followers, ma anche dei tifosi di Real e Liverpool, pronti a divertirsi prima di soffrire per la partita.

DUA LIPA APRE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2018: UNO SPETTACOLO UNICO

Onorata di essere stata scelta per aprire la finale di Champions League 2018, Dua Lipa ha promesso di non deludere i tantissimi tifosi che, questa sera, saranno presenti sugli spalti dell’Olimpijskyj Stadium di Kiev e a casa davanti ai televisori. "Sono onorata di essere stata invitata dalla UEFA e dalla Pepsi a esibirmi a questa cerimonia. È un’opportunità che capita una volta nella vita… Sto progettando di realizzare uno spettacolo indimenticabile!", ha fatto sapere l’artista. L’appuntamento, dunque, è alle 20.30 su canale 5 per potersi divertire prima di assistere allo spettacolo calcistico.

