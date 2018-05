EDEN/ Su Rai Movie il film con Jamie Chung e Beau Bridges (oggi, 26 maggio 2018)

Eden, il film thriller in onda su Rai Movie oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Jamie Chung, Beau Bridges e Matt O'Leary, alla regia Megan Griffiths. Il dettaglio della trama.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE BEAU BRIDGES

Il film Eden va in onda su Rai Movie oggi, sabato 26 maggio 2018, alle ore 23.30. Una pellicola del 2012 che è stata diretta da Megan Griffiths (The night stalker, The catechism cataclysm, Lucky them) e interpretata da Jamie Chung (Una notte da leoni 2, Un week end da bamboccioni, la serie tv C'era una volta), Beau Bridges (I favolosi Baker, Paradiso amaro, Max Payne) e Matt O'Leary (Frailty - Nessuno è al sicuro, Spy kids 2 - L'isola dei sogni perduti, Time lapse). Il film è ispirato a una storia vera a proposito del tema della tratta degli esseri umani al confine fra Messico e Stati Uniti. La pellicola è stata parzialmente finanziata con i fondi di un'organizzazione non-profit governativa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EDEN, LA TRAMA DEL FILM

Hyun Jae (Jamie Chung) è una giovane ragazza di origine coreana che vive in New Mexico con i genitori. Mentre si trova con un'amica in un bar conosce un uomo in uniforme da pompiere, da cui accetta incautamente un passaggio. Una volta in auto si rende conto che l'uniforme è falsa. L'uomo la immobilizza e la chiude nel bagagliaio di un'auto. Jae si risveglia, dopo un lungo e doloroso viaggio, in un magazzino, dove viene spogliata da diversi uomini. Fra i presenti Jae riconosce Bob Gault (Beau Bridges), un agente locale, evidentemente coinvolto nell'operazione. Questi la informa che da quel momento il suo nome sarà Eden e lavorerà per loro come prostituta. Appena Jae tenterà di fuggire o creare problemi i malviventi si vendicheranno sulla sua famiglia. Jae comincia così una nuova vita nei panni di Eden e viene costretta a prostituirsi e girare film porno amatoriali. La ragazza vive rinchiusa in un magazzino insieme ad altre giovani provenienti da tutto il mondo e le è concesso uscire solo per incontrare i clienti. Ogni volta che qualcuna tenta di ribellarsi deve subire delle dolorose torture. Quando Eden cerca di sfuggire ad un cliente viene immersa per ore in acqua ghiacciata, in modo da farla soffrire senza rovinare il suo prezioso corpo. Dopo un intero anno trascorso a prostituirsi, Eden ha finalmente iniziato a capire come funziona il mercato del sesso. Sa bene, essendo ormai maggiorenne, che l'organizzazione la eliminerà presto, visto che ormai è considerata troppo vecchia. La sua unica possibilità è ingannare uno dei suoi aguzzini che ha un debole per lei, Vaughan (Matt O'Leary), e convincerlo a mettersi contro l'organizzazione.

