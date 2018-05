Elena Santarelli/ E la malattia del figlio Giacomo: "Non mi pento di aver condiviso questo dolore" (Verissimo)

Elena Santarelli, la showgirl torna in televisione e racconterà il difficile momento che vive al fianco di suo marito Bernardo Corradi per il tumore di suo figlio Giacomo. (Verissimo)

Elena Santarelli, Verissimo

Elena Santarelli non ha mai smesso di sperare, fin da quando la sua famiglia ha ricevuto la notizia che il figlio Giacomo era affetto di tumore. Il sorriso è l'arma vincente della conduttrice, con cui ha deciso di affrontare questo neo all'interno della sua famiglia 'normale'. Un termine che ha voluto sottolineare anche in occasione della sua intervista a Verissimo, che andrà in onda oggi, sabato 26 maggio 2018. La Santarelli infatti è determinata a non ingigantire il problema. Semplicemente esiste e va affrontato. Certo non nasconde di soffrire molto, ma anche di essere determinata a darsi da fare per non lasciare che il tumore di Giacomo, di appena 9 anni, possa inghiottire in un colpo la totalità delle loro vite.

La conduttrice ha inoltre deciso di essere onesta con il bambino, in comune accordo con la psicologa che li segue, in modo che fosse consapevole di quello che sta succedendo. Nascondere la verità forse incrinerebbe quella normalità che la Santarelli ha scelto ancora una volta per il suo nucleo familiare. Ecco perché il tumore del bambino è diventato come un altro membro della famiglia, il sesto considerando la coppia, i due figli e persino il cagnolino Neve. Nessun dubbio anche sulla strategia da seguire a livello medico: chemioterapia e radioterapia sono due degli ingredienti segreti della sua battaglia contro il male del figlio. Oltre ovviamente all'allegria che la famiglia può donare al piccolo e 'la positività della mamma e del bambino'.

ELENA SANTARELLI E LA MALATTIA DI SUO FIGLIO GIACOMO

Affrontare la malattia di un figlio non è di certo facile e Elena Santarelli sa bene che cosa stia vivendo in questo periodo la sua famiglia. La diagnosi medica che ha rivelato la presenza di un tumore nel corpicino del figlio di nove anni, Giacomo, è arrivata ufficialemente il 30 novembre dell'anno scorso e la conduttrice non nasconde di essere rimasta incredula di fronte all'evento. Nessun dubbio sul fatto che sia 'la prova più difficile della mia vita', sottolinea a Verissimo. E nonostante molti in questo caso si getterebbero nello sconforto chiedendosi 'perché questa cosa sia successa proprio a me', la Santarelli ha reagito con forza ancora una volta. Ha semplicemente accolto il dolore e si è rimboccata le maniche. Un atteggiamento che alla fine l'ha spinta ad affrontare l'argomento scottante direttamente sui social, soprattutto per avere l'opportunità di spiegare il tutto con le sue parole.

Nonostante subito dopo alcuni siti si siano accaniti sulla famiglia della Santarelli, stravolgendo il messaggio positivo che voleva dare a tutte le mamme e persone che affrontano la sua stessa condizione. Non si pente però di aver condiviso con i tanti fan quanto le stava accadendo, soprattutto perchè 'prima o poi sarebbe uscita' e di certo è stato meglio scrivere tutto con le sue parole e non lasciare che qualcun altro raccontasse questa pagina della sua vita. Il riscontro da parte delle persone è stato immediato: tanti messaggi di affetto che hanno contribuito a darle coraggio. Esattamente come la presenza del marito al suo fianco: Bernardo Corradi è stato essenziale per trovare la positività di vivere la malattia del figlio e di farla vivere allo stesso bambino. 'Avere un uomo accanto di spirito positivo mi aiuta moltissimo', ha sottolineato a Verissimo.

