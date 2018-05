Emma Marrone ha un nuovo amore? / "Potrebbe esserci un fidanzato segreto": l'indiscrezione a Verissimo

26 maggio 2018 Anna Montesano

Nuovo amore per Emma Marrone? È questa l'indiscrezione che lancia Verissimo nei Giri di Valzer che chiudono questa edizione. La cantante salentina, attualmente impegnatissima col nuovo tour, potrebbe avere un "amore segreto". D'altronde è da un bel po' che la cantante, che da poco ha compiuto 34 anni, è single, nonostante in questi ultimi anni non siano mancate voci su ritorni di fiamma con alcuni dei suoi più noti ex. Ma l'indiscrezione corrisponde a realtà? Proprio in una delle sue ultime interviste, quella al Messaggero, Emma Marrone ha risposto proprio alla domanda "Ora sei single?" ammettendo di esserlo e di non aver ancora trovato il grande amore. “Single, non ho nessun compagno. Sono una donna da una notte? Sì, se ho voglia, come tutte le donne single.” ha ammesso. Emma ha poi anche spiegato la sua voglia di maternità: “Voglio un figlio, se non dovessi trovare un compagno ricorrerei a tutti gli espedienti della scienza.”

EMMA MARRONE E QUELLE PAROLE SUI SUOI EX

Di recente, Emma Marrone è tornata a parlare anche dei suoi ex - tra i più noti Stefano De Martino, Fabio Borriello e Marco Bocci - e di come comunque tutti appartengano allo stesso ambiente. «Quella che i poli opposti si attraggono è una grandissima idiozia, di cui spesso ci si riempie la bocca per non accettare la realtà. - ha confessato la Marrone - Io non avrei problemi a stare con un idraulico, ma probabilmente sarebbe lui ad averne a stare con me; perché non capirebbe le dinamiche del mio lavoro, le mie assenze, il lavoro fino alle 4 del mattino. Tra simili ci si riconosce, tra opposti no. E non è una questione economica, perché, continuo a vivere come quando facevo la commessa a 300 euro al mese».

