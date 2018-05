Fabrizio Corona/ Silvia Provvedi? 'Sto cercando di riconquistarla' (Verissimo)

Fabrizio Corona, l'ex paparazzo torna in televisione dopo il carcere e lo fa nello studio di Canale 5 dove si confronterà e racconterà il suo momento a Silvia Toffanin. (Verissimo)

Fabrizio Corona, Verissimo

Dopo essere tornato in libertà lo scorso febbraio, Fabrizio Corona non è apparso in nessun salotto televisivo. Di certo l'ex re dei paparazzi non è sfuggito ai riflettori mediatici, grazie all'attenzione che ha spesso suscitato per i giornali. Dalle accuse di aver infranto le regole collegato al suo rilascio alla sua storia d'amore con Silvia Provvedi. A distanza di due anni dall'ultima intervista, Fabrizio Corona ha deciso di parlare in esclusiva a Verissimo, per un intervento che verrà trasmesso oggi, sabato 26 maggio 2018. La stessa ex fidanzata infatti ha parlato in precedenza a Silvia Toffanin come la sua coppia stia vivendo un periodo di crisi, ma Corona è pronto a cambiare il corso degli eventi. Non ha ancora gettato la spugna ed è pronto a riconquistare la donna che ama, per una storia che 'non puoi far finire'.

L'ex fidanzata aveva sottolineato che uno dei motivi della loro rottura era dovuto al punto di vista diverso rispetto alle priorità della vita. E anche per questo l'ex re dei paparazzi ha la risposta pronta: i problemi che hanno colpito la loro coppia sono dovuti anche agli psicofarmaci che ha assunto durante l'esperienza in carcere ed a cui ha dato un taglio una volta uscito. Certo non nega di avere le sue colpe, di aver deluso Silvia e di essere consapevole che proprio questo potrebbe averla spinta a perdere la stima e persino l'amore. 'Sto cercando di riconquistarla', ribadisce nel suo intervento, soprattutto perché 'per lei nutro sentimenti veri.

FABRIZIO CORONA: CI SARÀ SEMPRE SPAZIO PER BELEN RODRIGUEZ

Nella vita di Fabrizio Corona ci sarà sempre spazio per Belen Rodriguez, l'unica delle sue ex fidanzate con cui è rimasto in buoni rapporti. La storia d'amore che hanno vissuto insieme 'è la più importante della mia vita', svela l'ex re dei paparazzi a Silvia Toffanin. Persino più di Nina Moric, a cui ha deciso di non rispondere più al telefono, e senza nulla togliere all'amore che prova per Silvia Provvedi. Semplicemente diverso. Per Belen il sentimento 'era folle e spericolato', mentre con l'ultima compagna le emozioni hanno subito una maturazione e razionalità che lo convincono del loro futuro insieme. Senza nascondere che i suoi obbiettivi sembrano parlare chiaro: sposarla.

Anche se non succederà adesso, visto che è convinto che Silvia gli direbbe di certo no in un momento come questo. Nel suo cuore del resto ci sono anche altre due persone che non perderanno mai la loro importanza: il figlio Carlos Maria, verso cui nutre un profondo affetto, ed il padre Vittorio. Una figura importante nelal vita di Corona, che ancora oggi lo fa sentire inferiore e che crede di non poter eguagliare. 'Non sarà mai alla sua altezza', sottolinea. Senza dimenticare la forte diversità che lo ha diviso dal genitore. Lui, incorruttibile, 'io sono stato corruttibile.

