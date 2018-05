Fabrizio Corona attacca Barbara D'Urso/ "Quella lì ha strumentalizzato Nina Moric al Grande Fratello 2018"

26 maggio 2018 Anna Montesano

Fabrizio Corona attacca Barbara D'Urso

Ne ha davvero per tutti Fabrizio Corona nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo. L'ex re dei paparazzi, tornato a parlare in tv dopo due anni di silenzio, ha molte critiche da fare ma la più dura è sicuramente quella che lancia a Barbara D'Urso. I ben informati sanno che tra i due da molto tempo non corre buon sangue, e Corona torna a sottolinearlo oggi a Verissimo, parlando della doppia ospitata che Nina Moric ha fatto al Grande Fratello. "Pietoso, una scena pietosa" dichiara Corona sulla suo ospitata in tv "per quello", riferendosi a Luigi Favoloso. Poi sulla Moric aggiunge "Strumentalizzare il suo dolore da mamma, è una cosa pietosa". Le accuse però si spostano proprio sulla D'Urso: "Comunque tutto era stato tutto strumentalizzato da quell'altra lì che se l'era studiato a tavolino. - il riferimento è alla conduttrice del Grande Fratello, di cui Corona non vuole fare il nome - Io a lei non la conosco e non la nomino. Nina è stata strumentalizzata da quella lì".

LE SCUSE DI SILVIA TOFFANIN A BARBARA D'URSO

Le parole di Fabrizio Corona sono molto forti, tanto che Silvia Toffanin si sente subito in dovere di fermarlo e di fare un paio di chiarimenti. "No, questo no, ovviamente ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo. Poi Barbara D'Urso è una mia amica e una signora e non si parla così" dichiara la Toffanin, che si scusa poi con lei per le parole di Fabrizio Corona "Mi scuso con tutti coloro che si sono potuti sentire offesi dalle sue dichiarazioni" conclude la conduttrice di Verissimo che cambia poi prontamente argomento.

