Giacomo Corradi: Il figlio di Elena Santarelli malato di tumore: "Cosi gli abbiamo parlato della sua malattia"

Giacomo Corradi, foglio di Elena Santarelli e un coraggio da leoni per combattere il tumore. La mamma ospite questo pomeriggio nel salotto di Canale 5 da SIlvia Toffanin. (Verissimo)

Giacomo Corradi, Verissimo

Giacomo sa la verità. Così Elena Santarelli ha informato i fan sui social degli ultimi progressi del bambino, nato dal suo matrimonio con il marito Bernardo Corradi. Giacomo Corradi ha saputo pochi mesi dopo la diagnosi del tumore che cosa gli stava accadendo, il tutto in modo semplice e adeguato alla sua età. Mamma Elena infatti ha deciso di affrontare uno dei passi più difficili di questa dura prova che sta vivendo la sua famiglia, scegliendo di non nascondere nulla al bambino. Per questo e grazie al supporto di una terapeuta, ha scelto di non nascondere niente al figlio Giacomo. E senza farlo mai sentire malato, precisa nell'intervista a Verissimo, forse per evitare che perdesse quella normalità che la sua famiglia ha voluto garantirgli anche in questa fase della sua giovanissima vita. Ovviamente la spiegazione del tumore è stata data tenendo presente i 9 anni di Giacomo e anche le sue numerose domande. Per la Santarelli è stato essenziale non lasciare nessun dubbio nel bambino, rispondere a tutti i suoi dubbi ed essere il più chiara possibile. Per questo da una prima e semplice spiegazione del tumore e delle cure, la condutrice ed il marito hanno deciso di approfondire sempre di più il discorso. Nessuna foto intanto di Giacomo o pochissime sul profilo social della madre, per evitare di esporlo ulteriormente alle critiche delle malelingue. Le poche apparse in questi ultimi mesi lo vedono comunque sorridente, al fianco della sorellina Greta di tre anni.

GIACOMO CORRADI: LA DICHIARAZIONE DISTENSIVA DI ELENA SANTARELLI

Giacomo Corradi è più sereno ora di quanto non fosse prima. Aveva colpito diversi mesi fa questa dichiarazione di Elena Santarelli su un post di Instagram. In quell'occasione la conduttrice aveva voluto confidare ancora una volta alle mamme che la leggono quanta forza riuscisse a dare e ricevere dal bambino. Nessun dubbio sull'esito positivo di questo scontro con il tumore che vede impegnata tutta la famiglia: 'vinceremo al cento per cento', aveva sottolineato la conduttrice. Ed anche oggi questa determinazione non abbandona la Santarelli, così come Giacomo, come traspare dalle sue ultime dichiarazioni a Verissimo. In una casa in cui si respira felicità, amore e positività, il bambino non potrebbe che crescere stabile e consapevole di avere due genitori 'che si amano e che lo amano'. Sono tanti i messaggi d'affetto che la Santarelli riceve ogni volta che pubblica un post sui social, così come il figlio di appena 9 anni. Dai consigli a non lasciarsi travolgere dagli attacchi gratuiti fino alle preghiere dirette allo stesso Giacomo, senza tralasciare anche alcune domande un po' più intime. Spesso qualche mamma si spinge infatti più in là, forse affascinata dal coraggio che Giacomo e la madre stanno dimostrando in questi mesi. 'Quali sono stati i segnali che vedevi in tuo figlio', scrive una mamma nei commenti, nella speranza che l'esperienza del bambino possa servire anche ad altri coetanei.

