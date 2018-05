Giulia De Lellis/ Flirt con Jeremias Rodriguez o è ancora amore per Andrea Damante? Una sola certezza

Giulia De Lellis, dalla rottura con Andrea Damante al presunto flirt con Jeremias Rodriguez: qual è la verità? Intanto la ragazza vola a Mikonos e...

26 maggio 2018 Anna Montesano

Giulia De Lellis

È single? Ha rivisto Andrea Damante? Sta frequentando Jeremias Rodriguez? Sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Nelle ultime settimane tante sono state le indiscrezioni che hanno avuto come protagonista Giulia De Lellis. La rottura con Damante e la sua ospitata a Uomini e Donne hanno acceso in molti la speranza che possa essere proprio lei, a settembre, la nuova tronista. A ciò vanno ad aggiungersi le indiscrezioni che la vorrebbero vicina al fratello di Belen, poi però smentite dal ragazzo che rimane solo un suo amico. Ma allora cosa c'è di vero? Al momento la certezza è una: Giulia De Lellis è single e totalmente concentrata su se stessa. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è impegnata in un nuovo progetto che svelerà presto e che l'ha portata in questi giorni a partire per Mikonos.

GIULIA DE LELLIS ANCORA INNAMORATA DI ANDREA DAMANTE?

Il cuore di Giulia De Lellis è libero. D'altronde è ben chiaro che la ragazza stia ancora soffrendo per la rottura con Andrea Damante. È stata lei stessa, con le lacrime agli occhi, a confermarlo nel post puntata di Uomini e Donne, della quale è stata ospite. "Rientrare nello studio non è stato come tutte le altre volte. Oggi ero sola. È stato bello, diverso. - ha ammesso - Forse è stato un po’ più doloroso come se avesse rimescolato tutto quello che ho provato, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che sto vivendo e tutto quello che ancora vivrò. Però è stata una consapevolezza che avevo bisogno di prendere ancora di più entrando lì dentro. Il momento che ho sentito di più è quando ho visto le…(si commuove, ndr) questo magari evitiamo…Il momento più forte è stato quando ho rivisto le sedute rosse, mi ha fatto per un attimo rivivere un momento che non rinnegherò mai, mai, mai".

© Riproduzione Riservata.