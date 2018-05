Grande Fratello 2018/ Alessia Prete e Alberto contro Danilo: "Ti autocelebri per non essere eliminato"

Grande Fratello 2018, Danilo Aquino continua ad essere l'inquilino più discusso della Casa. Ad attaccarlo anche Alessia Prete, furiosa con il romano...

26 maggio 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 2018

Si sa che gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello sono sempre i più complicati per i suoi inquilini. La noia, il nervosismo, le tensioni, tutto è acuito e anche questa edizione non è immune a queste situazioni. E mentre il Grande Fratello cerca di distrarli con la prova "del si e del no", i ragazzi si confrontano e spesso scontrano. Lo sa bene Danilo Aquino, in questi giorni protagonista assoluto di battibecchi e scontri nella Casa. Da Alberto a Veronica fino a Simone, Danilo è al centro delle critiche per il suo comportamento. Per il Tarzan di Viterbo, Danilo ha "degli atteggiamenti un po' presuntuosi. Pensi che la tua visione sia sempre la più corretta e questo credo sia un errore, ma è il mio punto di vista” gli dice". Anche Alessia Prete condivide il pensiero di Alberto: “Hai sempre pensato che sono una ragazzina che vede il buono in tutti. Sei sempre lì a ostentare il tuo modo di essere, e si capisce da come parli e affronti un discorso".

GRANDE FRATELLO: ALESSIA PRETE ATTACCA DANILO

Alessia Prete è un fiume in piena e accusa Danilo di non essere interessato al parere degli altri ma solo ad autocelebrarsi. "È come se ti autocelebrassi continuamente. - dichiara la fidanzata di Matteo Gentili - A me non interessa nulla di confrontarmi con te perché all'interno di questa casa sei l'unico con cui ho stretto meno un rapporto. Abbiamo due modi diversi di vivere. Sai perché sei ancora qui dentro? Perché sei un po' simpatico e sei autocelebrativo. Ti autocelebri per far credere all'esterno che qua dentro vali. La persona che parla più di nomination e gioco qui dentro sei sempre stato tu. Da quando ti ho nominato non mi hai più rivolto la parola. Tu chi sei? Cosa credi di aver dato qui dentro?" Insomma, Danilo continua a far discutere e c'è chi inizia a credere che si tratti di un'arguta strategia...

