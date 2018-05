Il Segreto/ Anticipazioni: Candela vuole lasciare il paese, Adela ripensa alla proposta di Carmelo (26 maggio)

Il Segreto, trama e anticipazioni di sabato 26 maggio: Candela vuole lasciare per sempre Puente Viejo mentre Adela ripensa alla proposta di matrimonio ricevuta da Carmelo...

26 maggio 2018

Il Segreto, anticipazioni e trame

Le anticipazioni de Il Segreto, ci accompagneranno anche oggi, sabato 26 maggio 2018, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo aver visto Carmelo farsi coraggio e seguire il consiglio di Severo, l’uomo ha chiesto ad Adela di diventare sua moglie. Julieta in pensiero per Saul, non è riuscita a comprendere il vero motivo della sua assenza, ma una volta incontrato in Paese, ha litigato con lui davanti a tutti i paesani. Saul quindi si è trovato ad un bivio: seguire il cuore o appoggiare le pretese irragionevoli della Montenegro? La vita e la contentezza di molte persone dipendono ormai dalle sue scelte… Aquilino cedendo alle minacce di Adela ha permesso a lei di festeggiare con i suoi cari. Severo nel frattempo ha continuato a comportarsi in modo strano nascondendo qualcosa di importante a Candela. Dopo numerose sollecitazioni, la pasticcera ha scoperto che l’uomo ha comperato una abitazione a Puente Viejo, paese che lei disprezza fortemente e vuole abbandonare ormai da tempo.

Anticipazioni puntata 26 MAggio

Julieta e Saul hanno interrotto la loro relazione davanti al pubblico del Paese e successivamente Dolores ha cominciato a spettegolare sul loro conto. La loro coppia non pare essere la sola in crisi a Puente Viejo e anche Candela e Severo non se la passano bene e lei gli confessa di non essere più felice al suo fianco. Nel corso della puntata di ieri, Carmelo non si è capacitato per il rifiuto di Adela mentre lei non ha gradito il modo in cui ha fatto la sua richiesta d’amore. Onesimo e Hipolito hanno cercato di convincere Don Berengario e fare un esorcismo alla villa per recuperare la rana mentre Dolores ha fatto il sesto grado a Julieta per sapere di più sulla rottura con Saul. Candela è sempre più intenzionata ad andarsene da Puente Viejo. Nel corso della nuova puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi, sabato 26 maggio, vedremo Prudencio proseguire per tenere al corrente Donna Francisca di quanto sta facendo Carmelo, ma Raimundo gli vieta di parlarle insospettito dalla sua insistenza. Candela vuole andare via mentre Adela ripensa alla proposta di matrimonio di Carmelo. Julieta parla con i braccianti mentre Saul becca Prudencio a casa di Julieta.

