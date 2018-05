KABER BEDI/ Il bacio di Sandokan a Romina sul palco di Signore e Signori

Kabir Bedi, celebre attore che ha interpretato Sandokan, sarà presente a Signore e Signori, Al Bano e Romina Power, il concerto evento che sarà trasmesso su Rai 1

Kabir Bedi

IL BACIO SUL PALCO A ROMINA POWER

L'amicizia fra Kabir Bedi, il celebre Sandokan del piccolo schermo, e Al Bano e Romina Power dura ormai da molti anni. I tre artisti sono legati da un profondo affetto e lo dimostra la presenza dell'attore in diversi eventi pubblici della celebre coppia italiana. L'ultima volta che i tre sono apparsi insieme risale a Signore e Signori, Al Bano e Romina Power, il concerto evento che tre anni fa ha siglato il ritorno artistico della coppia di cantanti e che verrà riproposto in replica su Rai 1 oggi, sabato 26 maggio 2018. L'Arena di Verona ha permesso infatti a Bedi e ai due amici di esibirsi sullo stesso palco. Un evento emozionante non solo per i protagonisti della reunion, a cui hanno partecipato diversi volti noti dello spettacolo e della musica italiana, ma anche per quel clamoroso bacio che Bedi ha dato a Romina. Come dichiarato all'epoca dall'attore, si tratta di un sogno segreto che la cantante ha unito per tanti anni e che ha finalmente realizzato di fronte agli occhi divertiti dei fan. Un bacio appassionato, come ricorda Il Giornale, che la Power ha cercato di coprire parzialmente grazie a uno dei veli del suo vestito rosa e oro. Del resto Romina non ha mai nascosto di nutrire un amore platonico per l'ex Sandokan.

KABIR BEDI, L’AMORE CON PARVEEN

Le saghe televisive di Sandokan hanno contribuito alla fama internazionale di Kabir Bedi, che ancora oggi non ha smesso di credere che quell'eroe temerario farà sempre parte della sua vita. Senza nulla togliere a tanti altri ruoli che ha interpretato negli anni successivi alla conclusione della serie, nel corso dei suoi gloriosi 72 anni di vita. Candeline spente lo scorso gennaio tra l'altro, portati benissimo e che non hanno minimamente intaccato quello sguardo magnetico che gli ha permesso di far innamorare tante fan. Il suo cuore però è stato catturato in via definitiva dalla moglie Parveen, la quarta a unirsi in matrimonio con l'attore e che ha sposato due anni fa. Saranno le ultime nozze, ha precisato Bedi all'epoca, soprattutto perché il matrimonio è arrivato in realtà dieci anni dopo la sua relazione con Parveen, una donna più giovane di lui di 30 anni. L'artista ha avuto diverse difficoltà nel fare in grande passo e non perché fosse in deciso sul da farsi. In un'intervista al settimanale Chi ha infatti svelato che avrebbe voluto sposare Parveen già quattro anni dopo il loro fatidico incontro, ma che gli sono serviti altri sei anni per convincere la famiglia e naturalmente la diretta interessata.

