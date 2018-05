L’eredità, la gaffe virale/ Video, Carlo conti: “Cosa fai di bello nella vita?”. La risposta surreale

L'eredità: il video della gaffe virale del concorrente del game show di Raiuno che ha scatenato le risate di Carlo Conti, del pubblico in studio e degli utenti dei social.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

L’eredità, il game show di Raiuno che, ogni sera, alle 18.50 fa compagnia agli italiani, regala sempre delle gaffe che, in poco tempo, diventano virali. L’ultima è accaduta nella puntata trasmessa ieri sera. Carlo Conti, il conduttore che ha preso in mano il programma dopo la morte di Fabrizio Frizzi, ha dato vita ad un divertente siparietto con un concorrente di Lodi, Tommaso Accinelli Fasoli. Durante il primo gioco, il conduttore toscano chiede al concorrente: “E tu cosa fai di bello nella vita?”. Carlo Conti si aspettava di scoprire la professione del concorrente che, invece, ha spiazzato tutti rispondendo con uno “schifo”. Nell’ascoltare la risposta, Carlo Conti e il pubblico in studio si sono lasciati andare ad una rumorosa risata. La gag, su Twitter, è diventata subito virale con gli utenti dei social che si sono letteralmente scatenati nel commentare quanto accaduto in studio.

L’EREDITA’: TUTTE LE GAFFE DEL PROGRAMMA

Sono tante le gaffe che hanno animato negli anni le puntate de L’Eredità. Sul web, circolano ancora oggi, quelle che sono considerate le più clamorose gaffe della storia del programma. Alla domanda “Il versante italiano del Monte Bianco si trova...”, un concorrente ha risposto che si trova in Sardegna. C’è poi chi ha parlato del mare di Perugia una delle migliori invenzioni della storia e chi alla domanda "L'erba del vicino è…?" – ha risposto così - "…sempre più buona". Infine, c’è anche chi dovendo indicare l’anno in cui Hitler è diventato cancelliere della Germania ha indicato il 1979.

“Cosa fai di bello nella vita?” “Schifo” UNO DI NOI ???? pic.twitter.com/mTH5PJdbeH — [Righetto] (@Ri_Ghetto) 25 maggio 2018

