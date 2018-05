L'età dell'innocenza/ Su Rai Movie il film con Daniel Day-Lewis (oggi, 26 maggio 2018)

L'età dell'innocenza, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, alla regia Martin Scorsese. La trama del film nel dettaglio.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE MICHELLE PFEIFFER

Il film L'età dell'innocenza va in onda su Rai Movie oggi, sabato 26 maggio 2018, alle ore 23.30. Una pellicola che è stata diretta nel 1993 da Martin Scorsese, regista americano che ha segnato nel vero senso della parola la storia della cinematografia internazione degli ultimi 50 anni. Tra i suoi più grandi successi che gli hanno permesso di aggiudicarsi diversi premi Oscar, ricordiamo film come The Departed - Il bene e il male e Taxi Driver. Martin Scorsese appare anche nel cast di sceneggiatori accanto a J Cox con il quale ha cercato di adattare l'opera romanzata da Edith Wharton al quale il film è totalmente ispirato. Nel cast de L'età dell'innocenza appaiono grandi nomi del cinema americano come Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder and Alexis Smith. Winona Ryder, che interpreta il personaggio di May Melland, è un'attrice americana che ha esordito nel mondo del cinema con il film Edward mani di forbice accanto a Johnny Depp. La sua partecipazione ne L'età dell'innocenza le permise di vincere un Golden Globe come miglior interprete non protagonista nel 1993. Dal 2016 fa parte del cast della serie tv Stranger Things. Nel 2018 sarà al cinema con il film Destination Wedding diretto da Victor Levin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ETÀ DELL'INNOCENZA, LA TRAMA DEL FILM

Newland è un giovane e promettente avvocato legato sentimentalmente alla bella May, donna affascinante ma decisamente superficiale. Newland inizia ad attraversare un momento delicato della sua esistenza, contornato da dubbi circa la possibilità di poter cambiare la sua vita, a partire proprio dal suo fidanzamento. A peggiorare la situazione è l'arrivo di Ellen, cugina di May che sta tentando di separarsi dal suo marito, colpevole di averla rinchiusa in casa per diversi anni. Intanto la famiglia di May chiede a Newland di convincere Ellen a rinunciare al divorzio, così da scongiurare uno scandalo di dimensioni incalcolabili. Intanto però Ellen e Newland finiscono per innamorarsi l'uno dell'altra. Tuttavia l'uomo sarà costretto a rimanere fedele alla sua fidanzata perché scopre che la donna aspetta un bambino.

