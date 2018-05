LA GUERRA DEI ROSES/ Su Tv8 il film con Michael Douglas (oggi, 26 maggio 2018)

La guerra dei Roses, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Katleen Turner e Danny De Vito che ha anche gestito la regia. Il dettaglio della trama.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST ANCHE KATLEEN TURNER

Il film La guerra dei Roses va in onda su Tv8 oggi, sabato 26 maggio 2018, alle ore 21.15. La pellicola è stata diretta e interpretata da Danny De Vito, uno dei volti noti del cinema hollywoodiano più amati a livello internazionale. Tra i produttori del film appare anche un altro grande nome della cinematografica statunitense come James Brooks, lo stesso produttore che ha portato al successo film come Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Qualcosa è cambiato, Voglia di tenerezza e Una famiglia in carriera. Anche il cast de La guerra dei Roses è di tutto rispetto con attori del calibro di Michael Douglas, Katleen Turner e Danny De Vito, che ha interpretato il personaggio di Gavin D'Amato. Nel cast troviamo anche Dan Castellaneta, attore cinematografico americano apparso in film come Superhero - Il più dotato fra i supereroi e La ricerca della felicità. È anche noto per aver prestato la voce al personaggio di Homer Simpson per diversi anni. Tornerà infatti a collaborare con James Brooks nel film I Simpson, nel 2009. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA GUERRA DEI ROSES, LA TRAMA DEL FILM

Nel suo studio di avvocato divorzista, Gavin D'Amato inizia a raccontare ad un suo cliente, in procinto di divorziare da sua moglie, la storia di due sue clienti. Oliver e Barbara, una coppia sposata da diversi anni che improvvisamente scopre di non amarsi più. La separazione tra i due è alquanto burrascosa, con Barbara che pretende che Oliver le conceda la proprietà della lussuosa villa in cui hanno abitato fino a quel momento. Preso alla sprovvista, Oliver assume Gavin come avvocato divorzista che fa in modo di far vivere ancora per un pò di tempo i due sotto lo stesso tetto e spingerli a chiarirsi pacificamente. Ma le aspettative di Gavin vengono disattese, perché tra Oliver e Barbara si innescherà una vera e propria guerra fatta di dispetti e litigi continui. Nel finale, nel corso di una violenta lite, i due moriranno in seguito ad una tremenda caduta. Terminata la sua storia, Gavin cerca di convincere il suo nuovo cliente a tornare a casa dalla moglie e chiarire le cose in modo civile.

